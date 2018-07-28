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В День города Брест принимал открытый Кубок мэра по айсштоку
29.07.2018 13:50 — Разное | Виртуальный Брест
28 июля в нашем городе проходил открытый Кубок мэра по айсштоку. Гостями брестских любителей этой игры стали команды из Гродно, Минска и польского Тересполя.
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Всех участников порадовало то, что впервые к нам на турнир приехала представительная делегация от Белагропромбанка – Гродно и Минск прислали по 2 команды.
Этот спортивный турнир проводился среди предприятий и организаций. Новинкой соревнований было то, что по требованию организатора (Белорусская Федерация айсштока) команды должны быть укомплектованы по формуле «три плюс одна» - три парня +одна девушка. Это нововведение только украсило турнир-в каждой команде задорно и весело играли симпатичные девушки.
Собравшиеся спортивные коллективы были разделены на две игровые группы в соответствии с численностью работающих на этих предприятиях и организациях.
Брест представляло 6 команд, Гродно – 3, Минск – 2,
Упорная и зрелищная спортивная борьба развернулась на шести игровых полях отдельно для каждой группы.
В Группе «А» победила команда Тересполя!
Второе место у Гродно – 1 (Белагропромбанк), третье место у Стройтреста №8, четвёртое место у «ВДС» (Брест), пятое у Гродно – 2 (Белагропромбанк), шестое у Minsk Style (Белагропромбанк).
В Группе «В» победу одержала команда Minsk Team (Белагропромбанк)!
Второе место у института «Брестстройпроект», третье у Брестского мусороперерабатывающего завода, четвёртое у Гродно – 3 (типография), пятое у «Белалко», шестое у «Брестское пиво».
Команды, занявшие призовые места, получили памятные Кубки, медали и дипломы. «Белалко» и «Брестское пиво» были вручены призы за спонсорскую поддержку турнира и активное участие в играх.
Было очень приятно, что посетители парка живо интересовались происходящим на нашем айсштоковском стадионе и подробно расспрашивали о правилах и перспективах развития этой игры в Республике Беларусь.
Следует отметить, что недавно Международный Олимпийский Комитет (МОК) принял Международную Федерацию айсштока в олимпийское движение! Вероятно, что развитие айсштока в нашей стране получит новый импульс!
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28 июля в нашем городе проходил открытый Кубок мэра по айсштоку. Гостями брестских любителей этой игры стали команды из Гродно, Минска и польского Тересполя. Всех...
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