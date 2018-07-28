​Музей железнодорожной техники Белорусской железной дороги открылся после реконструкции в Бресте

Участие в торжественной церемонии приняли работники и ветераны белорусской магистрали и представители местной власти.

Музей находится недалеко от мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». На площадке под открытым небом собраны лучшие образцы техники за значительный период развития железных дорог Беларуси. Обновлять экспозицию позволяет сенсорная панель. А сам выставочный зал оборудован сетью Wi-Fi.

Музей железнодорожной техники входит в число лучших экскурсионных мест областного центра. В экспозиции музея представлено более 50 единиц техники: паровозы, тепловозы, вагоны, снегоуборочная техника. Новинкой стал выставочный павильон. В нём есть мини-копии вокзалов, поезда-витрины, макеты участков великих железных дорог всего мира.