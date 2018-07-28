Стринг арт — сложное в простом

Стильный и оригинальный арт-объект ручной работы в числе прочего является одним из наиболее удачных и универсальных подарочных решений. Подобное изделие обещает органично дополнить интерьер квартиры или офисного помещения, оставаясь при этом приятным напоминанием о том или ином знаковом событии. Вопреки расхожему мнению, эксклюзивные предметы искусства, выполненные на высоком качественном уровне, могут иметь весьма доступную стоимость. Наглядным примером в данном случае представляются изделия, выполненные посредством техники стринг-арт, с детальной информацией о которой можно ознакомиться, перейдя по ссылке http://www.StringArtLab.ru на сайт Лаборатории Стринг Арт Лаб.



Что такое стринг арт?

Данное направление арт-искусства предполагает создание композиций из гвоздей и нитей/веревок. С помощью последних художник воспроизводит необходимые контуры, в то время как гвозди, закрепляемые на деревянной основе, выполняют функцию опоры для композиции. В итоге из рук мастера выходит изделие, привлекающее:

Сочетанием простоты и стиля – визуально нити напоминают объемные векторные изображения,

Практичностью – отдельно взятый объект способен не только украсить интерьер, но и быть задействованным в качестве одного из его центральных элементов,

Соотношением цены и качества.

Материалы, используемые в стринг арте, без особого труда найдутся в любом домохозяйстве – нити, гвозди, деревянная либо прочая твердая основа. Впрочем, на сайте Лаборатории Стринг Арт Лаб можно ознакомиться с каталогом наборов, в которых уже имеется все необходимое для создания «веревочной картины», при этом начиная от эскизов. Подобные предложения обещают заинтересовать в том числе тех, кто делает лишь первые шаги на поприще стринг арта. Весьма примечательно и то, что лабораторией предоставляется услуга по формированию наборов на основе эскиза заказчика. Овладев техникой, новичок имеет возможность не только развить свои творческие навыки, а также обзавестись полезным и интересным хобби, но и получить дополнительный источник дохода.