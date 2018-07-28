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Белорусские гандболисты вышли в финал юниорского ЧЕ-2018 во 2-м дивизионе

29.07.2018 14:13 — Разное | Tut.by  
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Гандболисты юниорской (U-20) сборной Беларуси 28 июля обыграли сверстников из Швейцарии в полуфинальном матче чемпионата Европы-2018 в дивизионе II, который проходит в македонском Скопье, сообщает пресс-служба БФГ.


Фото: EHF

Беларусь (U-20) — Швейцария (U-20) -- 33:27 (17:12).

Беларусь (U-20): Алехин — 10 голов, Хмельков, Рудь — по 8, Будейко — 3, Гирик, Пилюк — по 2.

Во втором полуфинале македонцы были сильнее команды Фарерских островов.

Фарерские острова (U-20) — Македония (U-20) — 25:27 (12:13).

Таким образом, 29 июля подопечные Олега Шарейко в главном матче сыграют с македонцами. Начало — в 21.00 по белорусскому времени.

 
 
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Гандболисты юниорской (U-20) сборной Беларуси обыграли сверстников из Швейцарии в полуфинальном матче чемпионата Европы-2018 в дивизионе II, который проходит в...
 
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