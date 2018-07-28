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Белорусские гандболисты вышли в финал юниорского ЧЕ-2018 во 2-м дивизионе
Гандболисты юниорской (U-20) сборной Беларуси 28 июля обыграли сверстников из Швейцарии в полуфинальном матче чемпионата Европы-2018 в дивизионе II, который проходит в македонском Скопье, сообщает
Беларусь (U-20) — Швейцария (U-20) -- 33:27 (17:12).
Беларусь (U-20): Алехин — 10 голов, Хмельков, Рудь — по 8, Будейко — 3, Гирик, Пилюк — по 2.
Во втором полуфинале македонцы были сильнее команды Фарерских островов.
Фарерские острова (U-20) — Македония (U-20) — 25:27 (12:13).
Таким образом, 29 июля подопечные Олега Шарейко в главном матче сыграют с македонцами. Начало — в 21.00 по белорусскому времени.
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Гандболисты юниорской (U-20) сборной Беларуси обыграли сверстников из Швейцарии в полуфинальном матче чемпионата Европы-2018 в дивизионе II, который проходит в...
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