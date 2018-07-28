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​До +32. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 30 июля

29.07.2018 14:38 — Разное | ОНТ  
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Жаркая погода прогнозируется в Беларуси 30 июля, в связи с чем синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

Ожидается, что днём на большей части территории страны воздух прогреется до +30°C…+32°C.

Осадки прогнозируются днём по западной половине страны, местами – кратковременные дожди, грозы. 

 
 
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Ожидается, что днём на большей части территории страны воздух прогреется до +30°C…+32°C.
 
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