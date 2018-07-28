|
До +32. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 30 июля
Жаркая погода прогнозируется в Беларуси 30 июля, в связи с чем синоптики объявили оранжевый уровень опасности.
Ожидается, что днём на большей части территории страны воздух прогреется до +30°C…+32°C.
Осадки прогнозируются днём по западной половине страны, местами – кратковременные дожди, грозы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ожидается, что днём на большей части территории страны воздух прогреется до +30°C…+32°C.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)