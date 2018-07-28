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Праздник двора (фоторепортаж)

29.07.2018 13:20 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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В субботу, 28 июля, во дворах городских домов по улице Строителей, д. 3а и улице Октябрьская, д. 61, 63 состоялось праздничное мероприятие.

Фоторепортаж: Александр Занько

Праздник двора (фоторепортаж)

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В субботу, 28 июля, во дворах городских домов по улице Строителей, д. 3а и улице Октябрьская, д. 61, 63 состоялось
 
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