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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 30 июля из-за жары

29.07.2018 14:40 — Разное | Аргументы и факты  
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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 30 июля из-за жары
Фото из открытых источников

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 30 июля из-за жары Как защититься от теплового удара. Инфографика
Будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем по западной половине страны местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха в ночные и утренние часы составит 16-21 градус тепла, во второй половине дня будет плюс 27-32 градуса.

 
 
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В дневные часы на большей части территории страны температура воздуха достигнет +30-32 градуса, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
 
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