Температура воздуха в ночные и утренние часы составит 16-21 градус тепла, во второй половине дня будет плюс 27-32 градуса.
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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 30 июля из-за жары
29.07.2018 14:40 — Разное | Аргументы и факты
Температура воздуха в ночные и утренние часы составит 16-21 градус тепла, во второй половине дня будет плюс 27-32 градуса.
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В дневные часы на большей части территории страны температура воздуха достигнет +30-32 градуса, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
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