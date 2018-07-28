Хорошего и безопасного отдыха!

Лето, солнце, отпуск, каникулы… Неважно, решили вы выехать на природу, на дачу или отдохнуть в других странах, самое главное — позаботиться о том, чтобы ваш отдых стал безопасным.

Лес, поход, друзья, палатки… Настоящее единение с природой.

Перед тем, как отправиться в лес, изучите карту местности. Скажите близким, когда вы планируете вернуться, и обязательно возьмите с собой заряженный мобильный телефон (если идете в поход на несколько дней, то не помешает прихватить и портативное зарядное устройство, компас). Одевайтесь так, чтобы спрятать открытые части тела. Желательно иметь что-то яркое в одежде, а не надевать камуфляж, вспомнив дедовское партизанское прошлое.

Находясь в лесу, старайтесь запоминать места, по которым вы проходите, какие-либо отличительные детали.

Не ешьте незнакомые ягоды или грибы.

Если вас несколько, то старайтесь не разбредаться и постоянно держать контакт. Маленьких детей с собой вообще лучше не брать. А уж если взяли — держать в зоне досягаемости вытянутой руки.

Солнечные лучи дарят нам радость, загар и витамин D, но помните о том, что злоупотребление солнцем и пренебрежение защитой приводит к неприятностям.

Жаркая погода опасна для человека тепловым перегреванием и может привести к обезвоживанию организма, развитию солнечного и теплового удара, обострению сердечно-сосудистых заболеваний.

Старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Если это неизбежно, то защищайте голову шляпами и зонтиками.

Помните, что с 12.00 до 16.00 солнце наиболее активно. В это время желательно находиться в тени.

Не употребляйте алкоголь — в жару его действие на организм многократно усиливается, плюс организм становится более чувствительным к высокой температуре.

Старайтесь употреблять как можно больше жидкости.

Не покупайте продукты с рук — при высокой температуре бактерии размножаются очень быстро, что может привести к тяжелым отравлениям при неправильном хранении продуктов.

Не используйте декоративную косметику вообще или сведите её использование к минимуму: наша кожа в жару усиленно дышит и потеет, тем самым снижая температуру нашего тела. Закупорка пор может привести к перегреву.

Не занимайтесь активным спортом при температуре выше 25°С.

Помните: особому риску в жаркую погоду подвергаются дети и пожилые люди.

Окунуться в прохладную воду, полежать на берегу — один самых популярных видов отдыха у белорусов в жару. В выходные дни на пляжах многолюдно. Что же делать, чтобы поход к водоему не закончился трагедией?

Если решили искупаться — проверьте берег и воду, там не должно быть стекла или другого опасного мусора. Густые заросли водорослей тоже не скрасят ваш отдых. Дно водоёма должно быть чистым и неглубоким, без коряг, водорослей и ила.

Если вы с детьми — следите за ними. Даже когда они играют на берегу, не выпускайте их из виду. Малышей одних в воду отпускать категорически нельзя. Объясните детям, что нельзя баловаться в воде. И сами не балуйтесь — дети всё повторяют за взрослыми, а поэтому очень важен личный пример.

У взрослых бытует ошибочное мнение, что надувные матрасы, круги и прочие предметы для купания — надежное средство защиты. Но это не так. Во-первых, изделие легко повредить, и оно может сдуться в самый неподходящий момент, а во-вторых, соскользнуть с плавательного средства в воду очень легко, и если ребенок не умеет плавать, то он может утонуть.

В воду заходите медленно — резкий перепад температур опасен. Не прыгайте с обрывов или мостов. Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения! Большинство утонувших были нетрезвы.

Родители часто посещают с детьми различные игровые площадки, особенно летом. Качели, горки, аттракционы… Сколько радости они доставляют детям!

Прежде чем посадить ребенка на качели, взрослому необходимо убедиться, что крепления прочные, а сиденье гладкое, без зазубрин и торчащих гвоздей.

Аттракционы в парках необходимо выбирать в соответствии с рекомендованным правилами возрастом, напоминать детям о пристегивании и аккуратном поведении во время катания.

Во время прыжков маленького ребенка на батуте взрослому нужно находиться рядом и не разрешать кувырки или прыжки нескольких детей на батуте одновременно.

На солнце металлические части игровых конструкций могут сильно нагреваться, поэтому нужно объяснить ребенку о том, что, прежде чем съезжать с горки, необходимо убедиться, не горяча ли ее поверхность.

Помните: самое важное в нештатной ситуации — сохранять спокойствие. Паника только усугубит положение. Знайте правила безопасности и делитесь ими с близкими.

Многие на выходные уезжают на свои загородные участки, дачи, кто-то предпочитает отправиться на природу, чтобы в кругу семьи или знакомых приготовить шашлык.

Не стоит забывать о мерах пожарной безопасности:

— при приготовлении шашлыка располагайте мангал в специально отведенном для этого месте, вдали от дома и хозяйственных построек, не менее 4 метров от строений;

— не оставляйте разожжённый мангал без присмотра и тем более не доверяйте разведение огня детям;

— не забывайте, что раздуваемые ветром искры могут разлететься на большое расстояние;

— во время отдыха на природе также рекомендуется использовать специальные угли и мангал;

— не разжигайте огонь под низко растущими деревьями;

— не используйте для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, керосин). При поднесении спички горючие пары могут вспыхнуть.