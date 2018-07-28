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В Солигорске состоялось открытое первенство по триатлону

29.07.2018 — Разное | Soligorsk News  
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8 июля 2018 21:59 2160

В Солигорске состоялось открытое первенство по триатлону

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Ксения Молчанова

8 июля на территории Детского пляжа города Солигорска прошли соревнования по триатлону. Турнир посвящён памяти спортсмена-земляка Леонида Боброва, бывшего работника 2-го рудоуправления ОАО «Беларуськалий» и 60-летию г. Солигорска. Организатором соревнований выступил Физкультурно – спортивный клуб Солигорского района.

В Солигорске состоялось открытое первенство по триатлону

Триатлон— вид спорта, представляющий собой мультиспортивную гонку, состоящую из непрерывного последовательного прохождения ее участниками трех этапов, каждый из которых состоит из самостоятельного вида спорта. СПРАВКА: Леонид Бобров – солигорский спортсмен, шахтёр, обладатель 3-х орденов шахтёрской славы. Он умер на соревнованиях, во время эстафеты. Это произошло больше 10-ти лет назад.

В Солигорске состоялось открытое первенство по триатлону
В Солигорске состоялось открытое первенство по триатлону
В Солигорске состоялось открытое первенство по триатлону
В Солигорске состоялось открытое первенство по триатлону

Что представляют собой соревнования по триатлону? Это плавание, велогонка и бег. Без остановок и пауз. Дистанция зависит от возрастной категории. К слову, триатлон входит в олимпийскую программу.

В Солигорске состоялось открытое первенство по триатлону
В Солигорске состоялось открытое первенство по триатлону

Участие в данных соревнованиях приняло 5 человек. Всем участникам предстояло преодолеть 200 метров вплавь по Солигорскому водохранилищу, 4,3 километров на велосипеде и пробежать 1,4 километра.

В Солигорске состоялось открытое первенство по триатлону
В Солигорске состоялось открытое первенство по триатлону

По итогам соревнований абсолютным победителем стал Никита Тужаков (результат 18:30 минут), заняв 1 место.

В завершение соревнований все участники поблагодарили организаторов и пожелали, чтоб такие нужные и увлекательные соревнования проводились в Солигорске как можно чаще.

Фоторепортаж подготовила Ксения МОЛЧАНОВА.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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8 июля 2018 21:59 2160 В Солигорске состоялось открытое первенство по...
 
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