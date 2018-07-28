

В Солигорске состоялось открытое первенство по триатлону Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Ксения Молчанова

8 июля на территории Детского пляжа города Солигорска прошли соревнования по триатлону. Турнир посвящён памяти спортсмена-земляка Леонида Боброва, бывшего работника 2-го рудоуправления ОАО «Беларуськалий» и 60-летию г. Солигорска. Организатором соревнований выступил Физкультурно – спортивный клуб Солигорского района.

Триатлон— вид спорта, представляющий собой мультиспортивную гонку, состоящую из непрерывного последовательного прохождения ее участниками трех этапов, каждый из которых состоит из самостоятельного вида спорта. СПРАВКА: Леонид Бобров – солигорский спортсмен, шахтёр, обладатель 3-х орденов шахтёрской славы. Он умер на соревнованиях, во время эстафеты. Это произошло больше 10-ти лет назад.

















Что представляют собой соревнования по триатлону? Это плавание, велогонка и бег. Без остановок и пауз. Дистанция зависит от возрастной категории. К слову, триатлон входит в олимпийскую программу.









Участие в данных соревнованиях приняло 5 человек. Всем участникам предстояло преодолеть 200 метров вплавь по Солигорскому водохранилищу, 4,3 километров на велосипеде и пробежать 1,4 километра.









По итогам соревнований абсолютным победителем стал Никита Тужаков (результат 18:30 минут), заняв 1 место.

В завершение соревнований все участники поблагодарили организаторов и пожелали, чтоб такие нужные и увлекательные соревнования проводились в Солигорске как можно чаще.

Фоторепортаж подготовила Ксения МОЛЧАНОВА.