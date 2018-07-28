​Акула атаковала на пляже китайских туристов

Все эфирные видеоматериалы в любое время доступны

на нашем YouTube-канале . Подписывайтесь, это абсолютно бесплатно!



Жуткое видео появилось в Сети. На кадрах видно, как акула выбросилась на берег и пыталась напасть на отдыхавших на пляже людей.

Инцидент произошёл на курорте Дадунхай на острове Хайнань. Хищница выплыла на мелководье и начала бросаться на туристов. Сразу сбежались зеваки и начали снимать происходящее на видео. О пострадавших не сообщается.