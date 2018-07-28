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Акула атаковала на пляже китайских туристов
Жуткое видео появилось в Сети. На кадрах видно, как акула выбросилась на берег и пыталась напасть на отдыхавших на пляже людей.
Инцидент произошёл на курорте Дадунхай на острове Хайнань. Хищница выплыла на мелководье и начала бросаться на туристов. Сразу сбежались зеваки и начали снимать происходящее на видео. О пострадавших не сообщается.
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Инцидент произошёл на курорте Дадунхай на острове Хайнань.
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