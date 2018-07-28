Опробовала на себе все: специалист об операциях Ротару



София Ротару. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

– рассказал специалист по челюстно-лицевой хирургииПо словам медика, первые операции певица делала еще в молодости. Много лет назад Ротару перенесла ринопластику, пару раз делала блефаропластику верхнего и нижнего век.убежден хирург.Сейчас Ротару для поддержания красоты активно использует достижения современной инъекционной и аппаратной косметологии.отметил специалист в беседе с изданием "Собеседник".Кроме того, хирург уверен, что артистка прибегала к нитевому лифтингу для подтяжки лица.заключил медик.Сколько стоят такие операции, специалист затруднился ответить точно. Но если даже прикинуть примерную сумму, выйдет не один миллион рублей.