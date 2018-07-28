ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Метастазы в другие органы": рак пожирает Кобзона изнутри

29.07.2018 15:15 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Иосиф Кобзон. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Некоторые виды онкологии успешно поддается лечению. Однако, возможно, в данном случае опухоль дала серьезные осложнения.

Ухудшение состояния Иосиф Кобзона связано с тем, что раковая опухоль дала метастазы в другие органы, сообщает Ura.Ru. Опрошенные эксперты отмечают, что диагностированный рак предстательный железы у артиста поддается лечению, но не в случае осложнения, когда человека уже трудно спасти.

По мнению собеседника издания, именно метастазы могли вызвать стремительное ухудшение состояния. При этом специалисты подчеркивают, что рак предстательной железы один из самых распространенных видов онкологии у мужчин. Чаще него диагностируют только заболевания мочеполовой системы и легких.

Отметим, что ранее сестра артиста заявила, что с Кобзоном все в порядке, а его состояние далеко не такое тяжелое, как пишут СМИ. "Слава Богу, все хорошо. Он находится на плановом лечении", – отметила Гелена.

Также информацию о резком ухудшении здоровья артиста опровергли жена и его пресс-секретарь. "Он на плановом лечении, нет никакой реанимации, никакой критичности нет. Ничего нового, не волнуйтесь", – заявила представитель Кобзона.

Напомним, что он был госпитализирован 20 июля. Певца без сознания доставили в одну из столичных клиник. Медики пытались стабилизировать его состояние, но 27 июля артисту стало хуже, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. На следующий день он впал в кому.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Некоторые виды онкологии успешно поддается лечению. Однако, возможно, в данном случае опухоль дала серьезные осложнения.
 
Новости дня
Новости разные
 
Япония снова под ударом тайфуна: из районов бедствия экстренно эвакуируют жителей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.07.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.07.2018
Полесская правда
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика