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"Метастазы в другие органы": рак пожирает Кобзона изнутри
Иосиф Кобзон. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Ухудшение состояния Иосиф Кобзона связано с тем, что раковая опухоль дала метастазы в другие органы, сообщает
По мнению собеседника издания, именно метастазы могли вызвать стремительное ухудшение состояния. При этом специалисты подчеркивают, что рак предстательной железы один из самых распространенных видов онкологии у мужчин. Чаще него диагностируют только заболевания мочеполовой системы и легких.
Отметим, что ранее сестра артиста заявила, что с Кобзоном все в порядке, а его состояние далеко не такое тяжелое, как пишут СМИ. "Слава Богу, все хорошо. Он находится на плановом лечении", – отметила Гелена.
Также информацию о резком ухудшении здоровья артиста опровергли жена и его пресс-секретарь. "Он на плановом лечении, нет никакой реанимации, никакой критичности нет. Ничего нового, не волнуйтесь", – заявила представитель Кобзона.
Напомним, что он был госпитализирован 20 июля. Певца без сознания доставили в одну из столичных клиник. Медики пытались стабилизировать его состояние, но 27 июля артисту стало хуже, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. На следующий день он впал в кому.
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Некоторые виды онкологии успешно поддается лечению. Однако, возможно, в данном случае опухоль дала серьезные осложнения.
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