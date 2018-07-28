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В Иркутске водитель сбил восьмерых сотрудников ГИБДД
Фото из социальных сетей
Полицейские заблокировали на мосту автомобиль, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Пока полицейские оформляли протокол, в них врезался другой автомобиль,
Пострадал также водитель машины, которого первоначально задержали полицейские. По данным
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У пятерых из них переломы, еще у трех — ушибы.
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