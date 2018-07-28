В Иркутске водитель сбил восьмерых сотрудников ГИБДД

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Полицейские заблокировали на мосту автомобиль, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Пока полицейские оформляли протокол, в них врезался другой автомобиль,в группе IRKDTP ВКонтакте. Его водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Он задержан.Пострадал также водитель машины, которого первоначально задержали полицейские. По данным, во время погони он получил огнестрельное ранение.