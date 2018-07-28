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В Иркутске водитель сбил восьмерых сотрудников ГИБДД

29.07.2018 15:05 — Разное | UDF  
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Фото из социальных сетей
В Иркутске автомобиль врезался в группу сотрудников ГИБДД. В результате происшествия никто не погиб, однако травмы получили восемь полицейских. У пятерых из них переломы, еще у трех — ушибы.

Полицейские заблокировали на мосту автомобиль, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Пока полицейские оформляли протокол, в них врезался другой автомобиль, сообщается в группе IRKDTP ВКонтакте. Его водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Он задержан.

Пострадал также водитель машины, которого первоначально задержали полицейские. По данным ТАСС, во время погони он получил огнестрельное ранение.

 
 
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У пятерых из них переломы, еще у трех — ушибы.
 
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