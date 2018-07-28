Гончаренко признался, о чем он думал, взлетая в воздух после победы в Суперкубке России

Главный тренер ЦСКА белорус Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от победы в Суперкубке России и признался, о чем думал, взлетая в воздух, когда игроки подбрасывали его после финального свистка матча с московским «Локомотивом».
— У меня нет эмоций, потому как мы все оставили на футбольном поле и в раздевалке после игры. Приятно, но не более того. Понимаем, что потратили очень много сил и скоро нас ждет игра с «Крыльями Советов» [31 июля]. Мы должны восстановиться и хорошо подойти к этому матчу. Также нужно учитывать, что мы потеряли Алана Дзагоева и от нас ушел Витиньо.
Отсутствие Дзагоева сказалось на ЦСКА, снизилась острота возле ворот соперника. Если посмотреть на статистику, то видно, что после его ухода уменьшилось количество атак и доставок мяча в штрафную площадь. Потеря Дзаги для нас всегда являлась проблемой.
На длинной дистанции на первый план выходит качество игроков, но по крайней мере желания, старания и понимания того, что надо на сто процентов отрабатывать в каждом эпизоде, этой команде не занимать. Мы исходим из того, что у нас есть, и стараемся проявить свои лучшие качества.
О чем думал, когда меня подбрасывали после победы? О том, что не надо тратить на это свои эмоции, так как нам скоро предстоит следующая игра. Еще боялся кого-то зацепить, потому что я хотя и маленький, но достаточно тяжелый, — сказал Виктор Гончаренко.