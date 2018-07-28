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Доходы белорусов оказались в ловушке

29.07.2018 14:55 — Разное | UDF  
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Леонид Злотников
Дело в общественном устройстве.

26 июля стало известно, что в Беларуси разработан проект изменений в Налоговый кодекс, согласно которому акцизы на бензин в 2019 году должны понизиться на 25%. Однако топливные акцизы – одна из важных частей бюджета страны.

Сколько недополучит бюджет Беларуси и как это скажется на уровне жизни населения? На вопросы Charter97.org отвечает экономист Леонид Злотников:

- Для меня это решение о снижении акцизов стало новостью. Думаю, что эти бюджетные «мероприятия» связаны с начатым в России налоговым «маневром» на нефть и нефтепродукты. После его завершения потери бюджета Беларуси составят около 2,5 миллиардов долларов в год. Но и каждый год, за счет повышения закупочных цен на нефть из РФ и снижения экспортных пошлин, мы будем терять 17% доходов.

Но в целом опасность для белорусской экономики таится не в этих 25% бензиновых акцизов. У нас происходят гораздо более глубокие и страшные процессы, с последствиями которых скоро придется столкнуться.

- И что это за процессы?

- Во всем мире произошло снижение показателей производительности труда, даже в развитых странах. У нас же по сравнению с развитыми странами этот процесс носит еще более необратимый характер. Можно сказать, что в Беларуси на сегодняшний день производительные технологии исчерпаны.

Вторая кардинальная проблема белорусской экономики – это попадание в ловушку среднего уровня дохода. Есть такая «зарплатная ловушка» - и в России, и у нас.

Это означает, что какие бы заявления со стороны правительства не звучали, объективно повысить зарплаты он не могут. Более того – зарплаты будут неуклонно понижаться.

Потому что, если в странах с «зарплатной ловушкой» хотя бы немного повышаются реальные зарплаты, то сразу возрастают цены на продукцию этой страны на мировом рынке. Экспорт становится неконкурентным – и все возвращается к низким зарплатам ради снижения цены. Низкие доходы населения – бич нашей системы. Половина работающих белорусов получает зарплату меньше $200. Средняя зарплата – это одна цифра, а медианная, которую получает большинство, - совсем другое. И цифры реальных зарплат очень низкие.

Чтобы выйти из этой ловушки, надо, как говорил один человек, «перетряхивать» всю индустрию. А еще лучше – кардинально менять всю экономическую модель.

А в то же время в остальном мире происходит очень быстрый рост использования новых технологии даже в таких традиционных сферах, как, например, торговля, бухучет или банковские операции. В сельском хозяйстве и производстве продуктов питания в развитых странах вообще происходит технологическая революция. Все идет к тому, что на Западе через какое-то время людям будет достаточно работать по четыре часа в день вместо восьми.

Мы на этом фоне выглядим пигмеями. Отставание нашей экономики идет семимильными шагами и разрыв все время нарастает. Сейчас нам что-то «перепало» от высоких темпов роста мировой экономики в прошлом и позапрошлом году. Но эта «халява» не может продолжаться вечно.

- Так же, как и нефтегазовые субсидии России?

- Совершенно верно. Некоторые называют доходы от перепродажи и переработки российской нефти «подушкой безопасности» режима Лукашенко. Но это не так. Подушка безопасности – это то, что мы заработали, накопили и держим в «загашнике». А доходы от нефти – это была помощь России. Она сознательно помогала режиму Лукашенко. В Кремле считали, что нужно покупать политическую лояльность официального Минска. Так многие в РФ считают и до сих пор.

Но у Лукашенко нет никакой подушки безопасности. Есть просто плата России за покорность.

Теперь, в связи с налоговым маневром в РФ, ему будет сложнее рассчитывать на эту плату. Цены на нефть для Беларуси значительно вырастут.

- Недавно посол России в Беларуси Суриков заявил, что Беларуси следует передать «Газпрому» внутренние газовые сети. Как далеко зайдет Кремль, используя новую ситуацию в ценах на нефть для нашей страны?

- «Газпром» уже получил в Беларуси то, что ему нужно, и обезопасил свои поставки газа в Европу по газопроводу «Дружба». Думаю, что россиян больше интересуют не наши внутренние сети, а еще один магистральный газопровод, кроме «Дружбы». У нас еще есть ветка газопровода, которая ведет в Литву и страны Балтии. Это как раз то, что может интересовать «Газпром». На этом направлении давление на Минск может возрасти.

- Обострится ли социальная ситуация в Беларуси после падения доходов бюджета от нефтепереработки? Как это может сказаться на уровне жизни: зарплатах населения, на индексе инфляции и потребительских ценах?

- Надо отметить, что сократятся не только доходы госбюджета. Проблема в том, что для Беларуси вырастут цены на российский газ и сырую нефть. Это объективно может привести к росту стоимости коммунальных услуг и цен на товары белорусского производства. Стоимость жизни будет дорожать, а зарплаты сокращаться – из-за все той же «ловушки доходов», которая заставляет экономить на людях ради снижения себестоимости продукции.

Что же касается госбюджета, то последствия для него будут очень серьезными. Вот представьте только: даже в этом году, несмотря на высокие доходы от экспорта нефти, которые увеличились на 47% из-за роста мировых цен, мы выжили только благодаря «проеданию» 2,5 миллиардов долларов из бюджета.

То есть, даже при благоприятной конъюнктуре, когда Россия продает дешевую нефть, когда выросли цены на белорусский калий и металлы, которые мы экспортируем, правительство для поддержания нашего и так невысокого уровня жизни потратило дополнительно $2,5 миллиарда.

Экономика страны превратилась в «черную дыру»: мы «едим» намного больше, чем производим. Дальше наше отставание будет только увеличиться. Мы балансируем на технологической обочине мировой экономики. Если на Западе появляются новые технологии, которые позволяют увеличить производительность труда и уровень жизни, то мы с ними практически не соприкасаемся.

Парадокс белорусской экономики в том, что она «отторгает» эти нововведения. И даже объявленный курс на «ИТ-страну» здесь не поможет: наши программисты создают высокотехнологичные продукты не для белорусских предприятий, а для западных фирм. Разработки ПВТ никак не обогащают и не улучшают белорусскую экономику, они ускоряют развитие западных стран, а мы так и остаемся «на задворках».

А теперь смотрите: сейчас, при очень выгодных условиях, «проедается» $2,5 миллиарда в год. После завершение налогового маневра в России добавится еще $2,5 миллиарда. При это макроэкономические условия резко ухудшатся: нефть и газ из РФ значительно подорожают. Ситуация может быть патовой.

- Каким будет ваш «окончательный диагноз»?

- В экономику Беларуси вкладывалось уже много денег – как в целом, так и в отдельные отрасли. Вспомните модернизацию деревообработки, сельского хозяйства, целлюлозно-бумажной промышленности, цементного производства, машиностроения: деньги уходят – а отдачи нет. Что это за нонсенс?

В конце концов, виновата в этом не экономика. Дело в общественном устройстве. Падение доходов и технологические отставание будут продолжаться, пока в стране будет такая, как сегодня, власть, такая, как сегодня, «демократия», такие, как сегодня, условия для бизнеса. Система Лукашенко действует против повышения уровня жизни в Беларуси.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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