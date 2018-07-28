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«Это все хитрости крепких хозяйственников»

«Это, так сказать, хитрости крепких хозяйственников: меньше людей будет стоять за теми копейками — показатели безработицы лучше!»

«Могли бы сразу ролтоном выплачивать, а то не понятно, что с этой гигантской суммой делать».

«Это не пособие по безработице, не вводите население в заблуждение. Это зарплата (подачка) за тяжелый труд, ибо пособие надо отработать! Причем, чаще всего на тяжелых физических работах».

«Господа из верхов, покажите наглядно, как на это можно месяц прожить. Ради эксперимента, так чисто поржать».

«170000 белорусов приняло участие в розыгрыше Грин кард в 2018 году».