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Разговорчики в Сети: "Господа из верхов, покажите наглядно, как на это можно месяц прожить"
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В июне средний размер пособия на одного безработного увеличился до 28,07 рубля (в мае он составил 27,76 рубля).
Июньский размер пособия составляет 13,1% от бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения.
Среднее пособие по безработице выше всего в Гомельской области — 30,7 рубля. Ниже всего эти выплаты в Минске — 23,4 рубля, сообщает
«Это все хитрости крепких хозяйственников»
Новость о повышение пособия обсуждают на дискуссионной площадке
«Это, так сказать, хитрости крепких хозяйственников: меньше людей будет стоять за теми копейками — показатели безработицы лучше!»
«Могли бы сразу ролтоном выплачивать, а то не понятно, что с этой гигантской суммой делать».
«Это не пособие по безработице, не вводите население в заблуждение. Это зарплата (подачка) за тяжелый труд, ибо пособие надо отработать! Причем, чаще всего на тяжелых физических работах».
«Господа из верхов, покажите наглядно, как на это можно месяц прожить. Ради эксперимента, так чисто поржать».
«170000 белорусов приняло участие в розыгрыше Грин кард в 2018 году».
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В июне выросло пособие по безработице. На 31 копейку. Байнет отреагировал.
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