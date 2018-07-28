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В музее Рубенса «инспекторы Facebook» запретили смотреть на картины с обнаженными людьми

29.07.2018 15:22 — Разное | KYKY  
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В доме-музее Рубенса в Антверпене проели показательную акцию под названием «Картины Рубенса 16 века против законов соцсетей 21 века». Активисты из Toerisme Vlaanderen переоделись в костюмы сотрудников инспекторов Facebook, ходили по залам и спрашивали у посетителей, есть ли у них аккаут в социальной сети. Если человек отвечал положительно, ему запрещали смотреть на полотна, где изображены нагие мужчины и женщины: закрывали руками глаза или уводили в другой зал. В знак протеста одна женщина попробовала сама раздеться, но ее все равно увели от «голого» искусства, пишет cossa.ru.



Акция, конечно же, была не случайна: в начале июля туристического бюро Фламандского региона Бельгии Toerisme Vlaanderen опубликовало в Facebook посты с картинами нидерландского художника Питера Пауля Рубенса. Через некоторое время алгорит соцсети удали эти посты. В бюро не знают, какие именно картины находились в посте, но отметили, что там точно были картины с изображенными телами. 

Помимо акции, Toerisme Vlaanderen совместно с музеями и другими культурными учреждениями отправило открытое письмо  Марку Цукербергу. В нём они попросили его «положить конец художественной цензуре»: «Художественная цензура продолжает преследовать Питера Пауля Рубенса. В 17 веке церковь просила скрывать обнажённые части тела в картинах художника набедренными повязками. Сегодня социальные медиа, в том числе Facebook, сделали шаг вперед. Они используют искусственный интеллект, который не различает порнографию и наготу в искусстве».

Издание The Brussels Times отметило, что у туристического бюро Фламанрии был план на 2018–2020 годы, согласно которому оно хотело продвигать в Facebook работы Рубенса, Брейгеля, Ван Эйка. Однако политика соцсети мешает распространению культурного наследия региона.

В Facebook пока не прокомментировали случившееся.

 
 
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В доме-музее Рубенса в Антверпене проели показательную акцию под названием «Картины Рубенса 16 века против законов соцсетей 21 века». Активисты из Toerisme Vlaanderen...
 
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