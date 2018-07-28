В митинге против повышения пенсионного возраста в Москве участвуют около 2,5 тыс человек - данные полиции

Порядка 2,5 тыс человек приняли участие в митинге против повышения пенсионного возраста в Москве, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе столичного главка полиции.

"На проспекте Академика Сахарова проходит согласованный властями Москвы митинг. В нем принимают участие порядка 2500 человек" - сообщили в пресс-службе.

Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности.