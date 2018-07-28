|
В Куропатах сегодня пройдет совместная молитва
В Куропатах сегодня пройдет совместная молитва, которая начнется в 19.00. Сбор участников акции назначен на 18.00 у камня Куропатской Голгофы, сообщил
Акции почтения памяти жертв политических репрессий проходят в урочище Куропаты под Минском 29 числа каждого месяца. Именно в Куропатах массово гибли люди в 1930-е годы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Куропатах сегодня пройдет совместная молитва, которая начнется в 19.00. Сбор участников акции назначен на 18.00 у камня Куропатской Голгофы, сообщил Радио...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)