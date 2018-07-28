ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россияне второй день протестуют против повышения пенсионного возраста

29.07.2018 15:51 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Россияне второй день протестуют против повышения пенсионного возраста. Как передает ВВС, 28 июля Коммунистическая партия России собрала в Москве 10-тысячный митинг. Ранее коммунисты предлагали вынести вопрос о повышении пенсионного возраста на всенародное голосование, но в парламенте страны их не поддержали. Акции коммунистов прошли также в других российских городах.

Сегодня на улицы российской столицы выходят представители Либертианской партии, к акции присоединится известный оппозиционер Алексей Навальный.

В июне российское правительство объявило о повышении пенсионного возраста уже в 2019 году —  для мужчин он составит 65 лет, а для женщин —  63 года. Согласно планам, переход будет поэтапным и растянется на несколько лет.
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россияне второй день протестуют против повышения пенсионного возраста. Как передает ВВС, 28 июля Коммунистическая партия России собрала в Москве 10-тысячный митинг....
 
Новости дня
Новости разные
 
В митинге против повышения пенсионного возраста в Москве участвуют около 2,5 тыс человек - данные полиции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.07.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.07.2018
Полесская правда
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика