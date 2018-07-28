Россияне второй день протестуют против повышения пенсионного возраста

Сегодня на улицы российской столицы выходят представители Либертианской партии, к акции присоединится известный оппозиционер Алексей Навальный.





В июне российское правительство объявило о повышении пенсионного возраста уже в 2019 году — для мужчин он составит 65 лет, а для женщин — 63 года. Согласно планам, переход будет поэтапным и растянется на несколько лет.