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Россияне второй день протестуют против повышения пенсионного возраста
Россияне второй день протестуют против повышения пенсионного возраста. Как передает ВВС, 28 июля Коммунистическая партия России собрала в Москве 10-тысячный митинг. Ранее коммунисты предлагали вынести вопрос о повышении пенсионного возраста на всенародное голосование, но в парламенте страны их не поддержали. Акции коммунистов прошли также в других российских городах.
Сегодня на улицы российской столицы выходят представители Либертианской партии, к акции присоединится известный оппозиционер Алексей Навальный.
В июне российское правительство объявило о повышении пенсионного возраста уже в 2019 году — для мужчин он составит 65 лет, а для женщин — 63 года. Согласно планам, переход будет поэтапным и растянется на несколько лет.
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Россияне второй день протестуют против повышения пенсионного возраста. Как передает ВВС, 28 июля Коммунистическая партия России собрала в Москве 10-тысячный митинг....
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