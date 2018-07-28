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30 студентов приняли участие в слёте, посвящённом поиску лекарства от рака

29.07.2018 17:32 — Разное | ОНТ  
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Биологи, химики, фармацевты, медики. 30 лучших студентов страны устроили настоящий мозговой штурм в борьбе с онкологическими заболеваниями. 

Инновационные проекты им помогали разрабатывать ведущие учёные и доктора. Студенческий лагерь в поисках лекарства от рака в стране организовали впервые.

Ещё в феврале в профильных университетах прошёл отбор талантливой молодёжи. Организаторы боялись, что сложная тема отпугнёт студентов. А в итоге конкурс составил 5 человек на место. Представители семи вузов собрались под Лепелем на 10 дней, где они вместе с практикующими докторами искали новые решения для ранней диагностики рака. Среди предложений – использовать тепловизоры и даже наночастицы золота.

Свои инновационные идеи студенты успешно защитили перед группой учёных, и все шесть разработок обсудят в ближайшее время с крупными фармацевтическими компаниями. Студенты побывали и на современных заводах, где идёт работа над лекарствами XXI века. 

 
 
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​Биологи, химики, фармацевты, медики. 30 лучших студентов страны устроили настоящий мозговой штурм в борьбе с онкологическими заболеваниями.
 
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