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Фестиваль ​«Ракуцёўскае лета» 35-й раз собрал поклонников творчества Максима Богдановича

29.07.2018 17:39 — Разное | ОНТ  
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«Ракуцёўскае лета» в самом разгаре. В знаменитом фольварке под Молодечно сегодня вспоминают символическое возвращение Максима Богдановича в отцовские края. 

Тёплому празднику в честь «песняра чистой красоты» уже 35 лет. Хиты подарков – новые стихи, разные песни, аутентичные вышиванки. Детям – батлейка вековой давности. И для всех возрастов – музейный квест. 

«Дзе леты лепшыя…».Почти 60 километров, если ехать из Минска (в направлении Молодечно). Либо около 140 вёрст от Вильно (Вильнюса). Дольше, но…точь-в-точь следуя за Богдановичем. Эта же пора. Только год 1911. Поэту 20. 15 лет он не был дома – на Родине. Однако – кто ищет…

«… у родным краю ёсць крынiца жывой вады». Вот он – источник вдохновения «песняра чистой красоты». Де-юре – «гидрологический памятник природы местного значения». Де-факто – национального. Много воды утекло…

Вроде, слышали, играл на гитаре Богданович. Сказка? Да в ней намёк от «тутэйшых». Скромной Ракутёвщины не сторонилась даже легенда, жизнь которой была похожа на её стихи. Их ещё поют. 

 
Теги: Минск
 
 
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​«Ракуцёўскае лета» в самом разгаре. В знаменитом фольварке под Молодечно сегодня вспоминают символическое возвращение Максима Богдановича в отцовские края.
 
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