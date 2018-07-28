Сборные США и Франции поспорят за золото женского чемпионата мира по баскетболу U-17

На чемпионате мира по баскетболу среди девушек не старше 17 лет сегодня узнаем чемпиона и призёров.

За золотые медали турнира будут бороться сборные США и Франции. Матч начнётся в 21:00 на площадке Дворца спорта.

Ранее в матче за третье место встретятся сборные Венгрии и Австралии (поединок стартует в 18:00 часов). Сборная Беларуси сегодня вновь сыграла в утешительном турнире. Наша команда обыграла сверстниц из Анголы со счётом 70:58 и заняла итоговое 15 место.