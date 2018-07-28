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У спорткомплекса "Раубичи" столкнулись две легковушки: один погиб, двое пострадали

29.07.2018 17:51 — Разное | Tut.by  
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Серьезное ДТП произошло сегодня около 14.00 недалеко от спорткомплекса «Раубичи». Столкнулись Volkswagen Passat B6 и Skoda Yeti. В результате один человек погиб, еще двое госпитализированы с тяжелыми травмами. На место происшествия выезжали спасатели, чтобы помочь в деблокировании одного из водителей.

Как рассказала официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович, водитель Skoda Yeti 1946 года рождения погиб. Пассажирка этого же авто 1948 года рождения, а также водитель Volkswagen Passat 1966 года рождения госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По предварительной нформации, произошло лобовое столкновение. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

 
 
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На место происшествия выезжали спасатели, чтобы помочь в деблокировании одного из водителей.
 
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