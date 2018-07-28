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Хоккеисты минского «Динамо» перед стартом нового сезона приняли участие в семейном празднике
Организаторы тимбилдинга подготовили для хоккеистов и их семей развлекательную программу. Кульминацией праздника стал турнир по стендовой стрельбе.
Игрокам «Динамо» и тренерскому штабу для победы необходимо было поразить максимальное число мишеней. Самым метким оказался защитник Денис Осипов.
Сейчас игроки «Динамо» тренируются на «Минск-Арене» и готовятся к первому товарищескому матчу, который пройдёт 2 августа. Соперник «зубров» – «Сибирь» из Новосибирска.
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Организаторы тимбилдинга подготовили для хоккеистов и их семей развлекательную программу. Кульминацией праздника стал турнир по стендовой стрельбе.
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