​Хоккеисты минского «Динамо» перед стартом нового сезона приняли участие в семейном празднике

Организаторы тимбилдинга подготовили для хоккеистов и их семей развлекательную программу. Кульминацией праздника стал турнир по стендовой стрельбе.

Игрокам «Динамо» и тренерскому штабу для победы необходимо было поразить максимальное число мишеней. Самым метким оказался защитник Денис Осипов.

Сейчас игроки «Динамо» тренируются на «Минск-Арене» и готовятся к первому товарищескому матчу, который пройдёт 2 августа. Соперник «зубров» – «Сибирь» из Новосибирска.