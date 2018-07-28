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Беларусы создали усилительное устройство для большого адронного коллайдера

29.07.2018 17:22 — Разное | KYKY  
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Весь мир уже не один год трудится над созданием адронных коллайдеров. Напоминаем, это комплекс, при помощи которого можно узнать и изучить физические процессы, происходившие в нашей вселенной в первые мгновения ее возникновения после Большого взрыва. Так вот, Беларусь тоже не осталась в стороне от мировой науки – сотрудники  НПО «ОКБ ТСП» приняли участие в разработке широкополосного усилителя мощности («ШиУМ») для управления магнитным полем коллайдера, пишет «Минс новости». Рассказываем, что это и как долго создавалось. 

В конструкторском бюро над заказом работали полтора года. Треть этого времени ушла на математическое обоснование и моделирование, подбор элементов, около года изготавливали платы и модули. Усилитель, отвечающий требованиям заказчика, получился только с третьей итерации. «Сложность создания этого изделия в том, что требования к нему были практически взаимоисключающие. Это как, например, от огромного джипа на больших колесах требовать, чтобы он развивал скорость 300 км/час», – рассказывает главный конструктор проекта Константин Костюкевич. 

Чтобы понять, как предстоит работать усилителю, нужно попробовать уяснить, что будет происходить в адронном коллайдере: «Идея заключается в столкновении пучков элементарных частиц и наблюдении за результатом. Пучки разгоняются до околосветовой скорости при помощи мощных фокусирующих магнитов. Поле, которое создастся ускорителем, в сотни раз превысит магнитное поле Земли. Но магнитами тоже надо управлять. Создание систем, которые способны за ничтожно малое время управлять электронным потоком, – чрезвычайно сложная задача, которая требует масштабирования, то есть увеличения некоторых сигналов управления. Этим и будут заниматься наши усилители». 

Над выполнением  усилителя команда  из тридцати человек работала полтора года. Механика, электроника, корпус, блок питания – абсолютно все создавалось здесь, в Минске. При изготовлении деталей особой сложности исключался даже человеческий фактор: из компьютера 3D-модель отправлялась прямо на станок с численным программным управлением, а буквально через два-три дня разработчики уже получали сложную деталь с многомерной проекцией, выполненную без единой ошибки.

 
Теги: Минск
 
 
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Весь мир уже не один год трудится над созданием адронных коллайдеров. Напоминаем, это комплекс, при помощи которого можно узнать и изучить физические процессы,...
 
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