|
Громкая победа белорусов в «Танковом биатлоне»: экипаж выиграл индивидуальный заезд в рамках Международных армейских игр
Новости Беларуси. Громкая победа белорусов в «Танковом биатлоне». Наш экипаж выиграл индивидуальный заезд в соревнованиях, которые проходят на подмосковном полигоне Алабино в рамках Международных армейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусские танкисты поразили все пять мишеней: три танка, вертолет и РПГ, уверенно обойдя в своем заезде сборные Сирии и Таджикистана.
Первый этап танкового биатлона «Индивидуальная гонка» – самый продолжительный, по итогам которого будет составлен рейтинг лучших экипажей. В полуфинальную эстафету выйдут только 12 команд из 23, и лишь четыре из них смогут сразиться в финале за места на пьедестале.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Громкая победа белорусов в «Танковом биатлоне»: экипаж выиграл индивидуальный заезд в рамках Международных армейских игр
Новости Беларуси. Громкая победа белорусов в «Танковом биатлоне». Наш экипаж выиграл индивидуальный заезд в соревнованиях, которые проходят на подмосковном...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)