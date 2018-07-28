​Арина Соболенко не смогла выйти в основную сетку турнира в Сан-Хосе

В матче 1-го раунда квалификации белоруска уступила 258-й ракетке мира Марии Санчес из США – 6:2, 5:7, 4:6. Отметим, что Соболенко выше соперницы в рейтинге на 220 позиций.

Виктория Азаренко (110-я ракетка мира) в 1-м круге турнира в Сан-Хосе сыграет с украинкой Катериной Бондаренко. Во 2-м раунде победительница этого матча встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой (7-й номер WTA).