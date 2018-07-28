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Голландец Том Дюмулен одержал победу на 20-м этапе «Тур де Франс»
На престижной веломногодневке «Тур де Франс» завершился 20 этап (это была индивидуальная гонка на время с раздельным стартом). Быстрейшим стал Том Дюмулен.
Чтобы преодолеть 31 километр, голландцу понадобились 40 минут и 52 секунды. Всего на одну секунду он опередил британца Криса Фрума. А лидер общего зачета (ещё один британец Герайнт Томас) финишировал третьим (он уступил победителю 14 секунд). Сегодня участники преодолеют заключительный этап «Большой петли». Его дистанция – 116 километров.
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На престижной веломногодневке «Тур де Франс» завершился 20 этап (это была индивидуальная гонка на время с раздельным стартом). Быстрейшим стал Том Дюмулен.
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