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Один пост в социальных сетях обогащает Роналду на 640 тысяч евро

29.07.2018 18:38 — Разное | Партизан  
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Новичок туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду неплохо зарабатывает за свою активность в социальных сетях. Португальский нападающий богатеет на 640 тысяч евро за один пост в Instagram.

Больше звездного футболиста получают только модель Кайли Дженнер (853 тысячи евро) и певица Селена Гомес (682 тысячи евро), сообщает Hopper HQ.


В первую десятку рейтинга вошли нападающий "Пари Сен-Жермен" бразилец Неймар (восьмое место, 512 тысяч евро) и форвард "Барселоны" аргентинец Лионель Месси (девятое место, 426 тысяч).

В топ-20 рейтинга еще семь футболистов, которые расположились выше других спортсменов. Боец ирландец Конор Макгрегор занял 16-е место, американский боксер Флойд Мэйвезер - 19-е. На Instagram Роналду подписаны 137 млн человек.

Летом этого года 33-летний Роналду перешел из мадридского "Реала" в "Ювентус" за 112 миллионов евро, а несколько дней назад суд Испании оштрафовал Роналду на внушительную сумму и приговорил к двум месяцам лишения свободы условно за уклонение от уплаты налогов, пишет newsru.com

 
 
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Новичок туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду неплохо зарабатывает за свою активность в социальных сетях. Португальский нападающий богатеет на 640 тысяч евро за...
 
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