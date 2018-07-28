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В мюнхенском аэропорту из-за одной пассажирки отменили сразу 330 рейсов

29.07.2018 18:32 — Разное | Партизан  
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Не менее 330 рейсов были отменены вчера в мюнхенском аэропорту из-за инцидента с пассажиркой, после которого был закрыт один из терминалов.

А все началось с того, что одна из пассажирок прошла в зону безопасности без надлежащего контроля, а служба безопасности не заметила своевременно нарушение. Уже после в аэропорт была вызвана полиция, а терминал 2 был эвакуирован и закрыт на семь часов, сообщает немецкое издание Bild.

В результате остановки произошел сбой расписания полетов, ряд рейсов и вовсе пришлось отменить. Около тысячи пассажиров были вынуждены ночевать на раскладушках в аэропорту. Сегодня отменили еще 330 рейсов, а общее количество пострадавших от инцидента пассажиров возросло до 32 тысяч человек.

Штатный режим работы аэропорта все еще не восстановлен.
 
 
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Не менее 330 рейсов были отменены вчера в мюнхенском аэропорту из-за инцидента с пассажиркой, после которого был закрыт один из терминалов.
 
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