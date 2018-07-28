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Черчесов запретил футболистам выпить на приеме в Кремле
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не позволил спортсменам выпить шампанское на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Видео появилось в Instagram-аккаунте kremlin_putin.
«Так, ребята, сегодня у кого-то игра, поэтому нам-то можно, а вы там поаккуратнее», — пошутил Черчесов и чокнулся бокалами с Путиным, однако после его слов ни один футболист бокал не взял.
Путин наградил игроков и тренерский штаб сборной: Черчесов получил орден Александра Невского, а Игорь Акинфеев и Сергей Игнашевич — ордена Почета. Кроме того, всем футболистам национальной команды присудили звание заслуженных мастеров спорта.
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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не позволил спортсменам выпить шампанское на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Видео...
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