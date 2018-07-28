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Украсит ли Минск «Ловец воздуха»? Вы можете помочь!

29.07.2018 18:23 — Разное | Партизан  
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Проект кинетической скульптуры «Ловец воздуха» причудливо расположился на грани искусства и экологии, но пока все это в будущем. После окончания сбора средств на краудфандинговой платформе «Улей», где было собрано только 42% нужной суммы, культурный центр «Корпус» не отказался от идеи и начинает новый виток истории будущего «Ловца».



Что же это такое – кинетическая скульптура и почему она нужна Минску?

Кинетические скульптуры в том виде, как мы их знаем сейчас, стали создавать в 60-е годы прошлого века художники Николя Шеффер (Франция), Хулио ле Парка (Аргентина), но прообразы их можно найти в 1920–1930-х годах. Движение, игра и мерцание света, переходы теней, звуки, визуальные контрасты металла, стекла, зеркал и других материалов привлекали художников в театральной сценографии, цирке, футуризме и конструктивизме.

Во второй половине XX века в рамках более-менее сформированного направления объект искусства был окончательно выведен из статичного состояния, заставив зрителя восхищаться и собственно конструкцией, и ее объемом. Постоянное спонтанное движение «мобиля» на открытых площадках дарило новые ощущения, меняло пространство вокруг.

Что же планируется сделать в Минске? Во-первых, это будет красиво. Ловец воздуха ловит его вполне реально! Это большая сеть, на ул. Машерова (двор перед «Корпусом»), которая закрепляется на большой высоте таким образом, чтобы ловить ветер, то есть вибрацию воздуха, снег и дождь, но быть при этом долговечной и безопасной. Поверхность этой сети напоминает полог, но должна быть украшена элементами, отражающими свет. В результате полог становится живой сверкающей бахромой, под которой можно находиться, как в открытом шатре. Ходить-бродить, есть-пить, читать и слушать музыку – как в любом публичном пространстве.

Сама идея – сделать порыв ветра визуально ощутимым, и форма – наподобие блестящего крыла, должны демонстрировать альтернативный источник энергии, «работающий» с природным потенциалом без вмешательства человека.

Такая конструкция требует проектирования, инженерного решения и удобного пространства. Конечно, современного дизайна и соответствующих материалов. Ничего похожего в Минске еще нет!

Арт-группа Poetic Cinetic в 2016-2017 годах реализовала такие инсталляции в Лос-Анджелесе и Питере и готова воплотить свою идею в Минске. Поскольку проект некоммерческий, художники должны работать практически на волонтерских началах (материалы, конечно, требуют средств). Команда «Корпуса» вкладывает в объект экологический подтекст, ее партнером стал «Экодом». Поэтому проведение всевозможных акций, связанных с этой проблематикой, приветствуется уже сейчас. 

А вот такую кинетическую скульптуру я видела на «Арт-Вильнюсе» в этом году:

И тоже экологического плана: сначала видишь фантастическое животное, потом движения человеческих рук, жесты усталости, отчаяния или вопрошания. Такая гусеница-гибрид из будущего. Интерпретация, как водится, дело зрителя, но детям было весело.


 
Теги: Минск
 
 
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Проект кинетической скульптуры «Ловец воздуха» причудливо расположился на грани искусства и экологии, но пока все это в будущем. После окончания сбора средств на...
 
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