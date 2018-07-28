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Жлобин: с учебного года - большой автобус
29.07.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
– В один из дней рано утром я с годовалым ребёнком хотела доехать до поликлиники с улицы Карибского автобусом № 11. Но его габариты были малы, так что с коляской я в него не вместилась бы. Пришлось идти пешком…
Екатерина Щ.
Ситуацию разъясняет начальник отдела организации перевозок филиала «Жлобинавтотранс» ОАО «Гомельоблавтотранс» Ирина МАКАРОВА:
– По городскому маршруту № 11 «Кольцевая – Горбольница» на рейс отправлением в 7.30 от остановочного пункта «Кольцевая» выделяется автобус малой вместимости. Это связано с тем, что у нас недостаточно автобусов большой вместимости, а также с тем, что в летний период, когда школьники на каникулах, значительно меньший пассажирооборот.
С наступлением учебного периода (с 1 сентября) увеличится пассажирооборот, и на этот маршрут будут выделяться автобусы большой вместимости.
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– В один из дней рано утром я с годовалым ребёнком хотела доехать до поликлиники с улицы Карибского автобусом № 11. Но его габариты были малы, так что с...
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