Домрачева снялась в стильной фотосессии и рассказала, где чаще всего ее можно встретить в Минске

Дарья Домрачева снялась в стильной фотосессии для журнала Fashion collection. Фото опубликовала в своем Instagram фотограф Алла Пархимович. В интервью изданию самая титулованная биатлонистка мира рассказала о том, как относится к своей популярности и где чаще всего ее можно встретить в Минске.

Публикация от Алла Пархимович (@alla_parhimovich) 26 Июл 2018 в 8:27 PDT

— Я не придаю большого значения своей популярности, это никогда не было моей целью. Узнавание на улице — это сопутствующий фактор, который пришел вместе с достижением моих целей. Меня это не напрягает. Если вышла погулять и люди меня узнали, чувствуется, что их приветствия искренние, они следят за тем, что я делаю. И это приятно. Здорово, что своими делами можешь дарить людям эмоции.

Домрачева назвала самым запоминающимся в своей спортивной карьере юношеский чемпионат мира, где ей удалось выиграть две золотые медали.

— Именно те старты дали мне понять, что я на верном пути и не зря столько времени посвящаю этому спорту. Тогда мне было 18, этот чемпионат стал одним из первых крупных соревнований, где мне важно было показать результат, мотивирующий на продолжение.

Публикация от Алла Пархимович (@alla_parhimovich) 28 Июл 2018 в 12:44 PDT

У ее дочери Ксении также есть все задатки, чтобы стать спортсменкой, отмечает Дарья.

— В Ксении много энергии, которой нужен выход. В любом случае мы поможем ей сделать первые шаги в спорте, но быть ли профессиональной спортсменкой и какой вид спорта выбрать, решать ей.

Раскрывать свои планы на будущее олимпийская чемпионка не спешит. Говорит, что рано, «все пока еще на уровне задумок». Что же касается ее интернет-магазина спортивной одежды, то, как заметила Дарья, у нее «есть несколько задумок по поводу его развития и перевоплощения».

— Возможно, для кого-то из моих болельщиков футболка или лосины от Даши Домрачевой станут мотивацией пробежать лишний километр, — замечает она.

Дарья говорит, что сама старается тренироваться каждый день. И смеется, что чаще всего в Минске ее можно встретить на беговой дорожке.

— Так что присоединяйтесь, может, как-нибудь пересечемся.

Публикация от Алла Пархимович (@alla_parhimovich) 27 Июл 2018 в 9:26 PDT

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону и Герой Беларуси Дарья Домрачева в июне объявила о завершении спортивной карьеры.