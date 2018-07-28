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Домрачева снялась в стильной фотосессии и рассказала, где чаще всего ее можно встретить в Минске

29.07.2018 19:23 — Разное | Tut.by  
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Дарья Домрачева снялась в стильной фотосессии для журнала Fashion collection. Фото опубликовала в своем Instagram фотограф Алла Пархимович. В интервью изданию самая титулованная биатлонистка мира рассказала о том, как относится к своей популярности и где чаще всего ее можно встретить в Минске.

— Я не придаю большого значения своей популярности, это никогда не было моей целью. Узнавание на улице — это сопутствующий фактор, который пришел вместе с достижением моих целей. Меня это не напрягает. Если вышла погулять и люди меня узнали, чувствуется, что их приветствия искренние, они следят за тем, что я делаю. И это приятно. Здорово, что своими делами можешь дарить людям эмоции.

Домрачева назвала самым запоминающимся в своей спортивной карьере юношеский чемпионат мира, где ей удалось выиграть две золотые медали.

— Именно те старты дали мне понять, что я на верном пути и не зря столько времени посвящаю этому спорту. Тогда мне было 18, этот чемпионат стал одним из первых крупных соревнований, где мне важно было показать результат, мотивирующий на продолжение.

У ее дочери Ксении также есть все задатки, чтобы стать спортсменкой, отмечает Дарья.

— В Ксении много энергии, которой нужен выход. В любом случае мы поможем ей сделать первые шаги в спорте, но быть ли профессиональной спортсменкой и какой вид спорта выбрать, решать ей.

Раскрывать свои планы на будущее олимпийская чемпионка не спешит. Говорит, что рано, «все пока еще на уровне задумок». Что же касается ее интернет-магазина спортивной одежды, то, как заметила Дарья, у нее «есть несколько задумок по поводу его развития и перевоплощения».

— Возможно, для кого-то из моих болельщиков футболка или лосины от Даши Домрачевой станут мотивацией пробежать лишний километр, — замечает она.

Дарья говорит, что сама старается тренироваться каждый день. И смеется, что чаще всего в Минске ее можно встретить на беговой дорожке.

— Так что присоединяйтесь, может, как-нибудь пересечемся.

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону и Герой Беларуси Дарья Домрачева в июне объявила о завершении спортивной карьеры.

 
Теги: Минск
 
 
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Дарья Домрачева снялась в стильной фотосессии для журнала Fashion collection.
 
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