Белорусские танкисты были первыми в своем заезде на "АрМИ-2018", сообщает пресс-служба министерства обороны Беларуси.

"Завершился четвертый заезд танкового биатлона, в котором команда наших Вооруженных сил сражалась с командами Сирии и Таджикистана. Заезд получился по-настоящему зрелищный. Наши военнослужащие в очередной раз подтвердили свой профессионализм. Поразив все мишени и обогнав своих соперников на круг, гвардейцы показали лучшее предварительное время в заезде - 22 минуты 37 секунд", - говорится в сообщении.

Армейские международные игры "АрМИ-2018" с 28 июля по 11 августа пройдут одновременно на 24 полигонах семи стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Ирана, Казахстана, Китая и России.