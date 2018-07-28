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Белорусские танкисты были первыми в своем заезде на "АрМИ-2018"

29.07.2018 18:20 — Разное | Интерфакс  
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Белорусские танкисты были первыми в своем заезде на "АрМИ-2018", сообщает пресс-служба министерства обороны Беларуси.

"Завершился четвертый заезд танкового биатлона, в котором команда наших Вооруженных сил сражалась с командами Сирии и Таджикистана. Заезд получился по-настоящему зрелищный. Наши военнослужащие в очередной раз подтвердили свой профессионализм. Поразив все мишени и обогнав своих соперников на круг, гвардейцы показали лучшее предварительное время в заезде - 22 минуты 37 секунд", - говорится в сообщении.

Армейские международные игры "АрМИ-2018" с 28 июля по 11 августа пройдут одновременно на 24 полигонах семи стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Ирана, Казахстана, Китая и России.

 
 
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Белорусские танкисты были первыми в своем заезде на "АрМИ-2018", сообщает пресс-служба министерства обороны Беларуси.
 
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