Жара до +32 ожидается в Беларуси в понедельник, сообщается на сайте Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

"В понедельник, 30 июля, в дневные часы на большей части территории Беларуси максимальная температура воздуха достигнет +30..+32°С", - говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в Минске столбики термометров поднимутся до плюс 30.

В связи с жарой в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.