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Жара до +32 ожидается в Беларуси в понедельник

29.07.2018 18:10 — Разное | Интерфакс  
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Жара до +32 ожидается в Беларуси в понедельник, сообщается на сайте Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

"В понедельник, 30 июля, в дневные часы на большей части территории Беларуси максимальная температура воздуха достигнет +30..+32°С", - говорится в сообщении. 

По прогнозам синоптиков, в Минске столбики термометров поднимутся до плюс 30.

В связи с жарой в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.

 
Теги: Минск
 
 
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Жара до +32 ожидается в Беларуси в понедельник, сообщается на сайте Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и...
 
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