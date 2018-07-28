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Жара до +32 ожидается в Беларуси в понедельник
Жара до +32 ожидается в Беларуси в понедельник, сообщается на сайте Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
"В понедельник, 30 июля, в дневные часы на большей части территории Беларуси максимальная температура воздуха достигнет +30..+32°С", - говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, в Минске столбики термометров поднимутся до плюс 30.
В связи с жарой в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.
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Жара до +32 ожидается в Беларуси в понедельник, сообщается на сайте Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и...
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