Памятный фонарь воинам-десантникам появился в Бресте

Памятный фонарь воинам-десантникам торжественно открыли в Бресте, который в эти выходные празднует 999-летие, сообщается на сайте Брестского городского исполнительного комитета.



В открытии скульптурной композиции приняли участие председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук, командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси генерал-майор Вадим Денисенко, ветераны ССО, военнослужащие 38-й отдельной гвардейской Венской Краснознамённой десантно-штурмовой бригады, молодежь, учащиеся кадетских классов, оркестр Брестской военной комендатуры и рота почетного караула.



Почетные гости выступили перед присутствующими с приветственным словом.





После слов приветствия памятный фонарь воинам-десантникам был торжественно открыт.



Арт-объект - отсылка к мультипликационной дилогии "Десантник Степочкин". Это подросток, самовольно призвавшийся в воздушно-десантные войска. В композиции Степочкин накладывает десантнику "фирменную" гречневую кашу ВДВ 4М22. В центре скульптуры - парашют с подвесной системой, который вскоре станет популярной точкой для фотографирования.







В своем выступлении глава города Александр Рогачук поздравил присутствующих с 74-й годовщиной освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков, а также с наступающим Днем десантника и сил специальных операций.



Председатель горисполкома также отметил, что сегодняшнее событие - славная форма пропаганды десантного дела, которое существует в Бресте.



Также в ходе мероприятия был награжден автор и создатель арт-объекта Алексей Чумаков, заслуженные десантники ВДВ Сергей Овадович и Юрий Щегельский, а также победитель республиканского творческого конкурса министерства обороны Беларуси, посвященного 100-летию Вооруженных сил - Ангелина Долганова.