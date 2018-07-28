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Памятный фонарь воинам-десантникам появился в Бресте

29.07.2018 17:22 — Разное | Интерфакс  
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Памятный фонарь воинам-десантникам торжественно открыли в Бресте, который в эти выходные празднует 999-летие, сообщается на сайте Брестского городского исполнительного комитета.

Памятный фонарь воинам-десантникам появился в Бресте
В открытии скульптурной композиции приняли участие председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук, командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси генерал-майор Вадим Денисенко, ветераны ССО, военнослужащие 38-й отдельной гвардейской Венской Краснознамённой десантно-штурмовой бригады, молодежь, учащиеся кадетских классов, оркестр Брестской военной комендатуры и рота почетного караула.

Памятный фонарь воинам-десантникам появился в Бресте
Почетные гости выступили перед присутствующими с приветственным словом.

Памятный фонарь воинам-десантникам появился в Бресте
Памятный фонарь воинам-десантникам появился в Бресте
После слов приветствия памятный фонарь воинам-десантникам был торжественно открыт.

Памятный фонарь воинам-десантникам появился в Бресте
Арт-объект - отсылка к мультипликационной дилогии "Десантник Степочкин".  Это подросток, самовольно призвавшийся в воздушно-десантные войска. В композиции Степочкин накладывает десантнику "фирменную"  гречневую кашу ВДВ 4М22. В центре скульптуры - парашют с подвесной системой, который вскоре станет популярной точкой для фотографирования.

Памятный фонарь воинам-десантникам появился в Бресте
Памятный фонарь воинам-десантникам появился в Бресте
Памятный фонарь воинам-десантникам появился в Бресте
В своем выступлении глава города Александр Рогачук поздравил  присутствующих с 74-й годовщиной освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков, а также с наступающим  Днем десантника и сил специальных операций.

Памятный фонарь воинам-десантникам появился в Бресте
Председатель горисполкома также отметил, что сегодняшнее событие  - славная форма пропаганды десантного дела, которое существует в Бресте.

Памятный фонарь воинам-десантникам появился в Бресте
Также в ходе мероприятия был награжден автор и создатель арт-объекта Алексей Чумаков, заслуженные десантники ВДВ Сергей Овадович и Юрий Щегельский, а также победитель республиканского творческого конкурса министерства обороны Беларуси, посвященного 100-летию Вооруженных сил - Ангелина Долганова.

 
Теги: Брест
 
 
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Памятный фонарь воинам-десантникам торжественно открыли в Бресте, который в эти выходные празднует 999-летие, сообщается на сайте Брестского городского...
 
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