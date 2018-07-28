ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

По следам резонансного преступления в Бобруйске или как мужчины знакомятся с женщинами в ночных заведениях? Эксперимент СТВ

29.07.2018 20:10 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. На прошлой неделе белорусов потрясла новость о жестоком убийстве двух девушек в Бобруйске, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Трагедия произошла 20 июля. 36-летний ранее неоднократно судимый мужчина познакомился в баре с двумя местными жительницами, пригласил их домой. В квартире одну он убил ножом, вторую – молотком. Девушки смогли дозвониться в милицию, но неверно назвали адрес, поэтому предотвратить преступление не удалось. Подозреваемый сейчас находится под стражей.

В Бобруйске в ванной одной из квартир обнаружены тела двух женщин. Подозреваемый задержан

Почему девушки решили отправиться ночью домой к незнакомому мужчине, мы точно не узнаем. В мотивах преступления предстоит разобраться следователям. Ну а нам, журналистам, ничего не остается, как констатировать факт. И попытаться выяснить, какая она – ночная жизнь райцентра.

По следам резонансного преступления в Бобруйске или как мужчины знакомятся с женщинами в ночных заведениях? Эксперимент СТВ

Юрий Прокопенко, корреспондент:
На часах 10 вечера. В городе начинается другая, ночная жизнь. Компаниями, парами, редко поодиночке люди идут отдохнуть после трудовой недели в рестораны и на дискотеки. Видеосъемка в таких заведениях без разрешения администрации запрещена. Но мы попробуем.

Отдыхали в кафе, затем вместе уехали на такси. Подробности жуткого двойного убийства в Бобруйске

По следам резонансного преступления в Бобруйске или как мужчины знакомятся с женщинами в ночных заведениях? Эксперимент СТВ

По следам резонансного преступления в Бобруйске или как мужчины знакомятся с женщинами в ночных заведениях? Эксперимент СТВ

Задача отдает авантюрой – познакомиться с девушками и продолжить общение в домашней обстановке.

По следам резонансного преступления в Бобруйске или как мужчины знакомятся с женщинами в ночных заведениях? Эксперимент СТВ

Молодежь тусуется возле ночного клуба, но внутрь не заходит. По слухам, сегодня здесь хорошо отдохнуть не получится. Идем в другое место.

По следам резонансного преступления в Бобруйске или как мужчины знакомятся с женщинами в ночных заведениях? Эксперимент СТВ

Юрий Прокопенко:
Местные подсказали отличное заведение. Здесь гостиница, ресторан и бар. Публика самая разношерстная. Но самое главное – она есть.

По следам резонансного преступления в Бобруйске или как мужчины знакомятся с женщинами в ночных заведениях? Эксперимент СТВ

По следам резонансного преступления в Бобруйске или как мужчины знакомятся с женщинами в ночных заведениях? Эксперимент СТВ

Живая музыка, полумрак – все располагает к приятному общению. С помощью бутылочки шампанского удается познакомиться с очаровательными девушками, но дальше разговоров дело не идет. Судя по всему, наш оператор оказался замечен.

По следам резонансного преступления в Бобруйске или как мужчины знакомятся с женщинами в ночных заведениях? Эксперимент СТВ

По следам резонансного преступления в Бобруйске или как мужчины знакомятся с женщинами в ночных заведениях? Эксперимент СТВ

А здесь мы уже стали свидетелями мужских разборок. Кавалеры не поделили даму. Конфликт интересов решает ОМОН. За ночь наряд приезжал сюда дважды.

По следам резонансного преступления в Бобруйске или как мужчины знакомятся с женщинами в ночных заведениях? Эксперимент СТВ

Теперь ночь обещает быть томной, но уже за дверьми ресторана. Внутрь нам больше нельзя.

По следам резонансного преступления в Бобруйске или как мужчины знакомятся с женщинами в ночных заведениях? Эксперимент СТВ

По следам резонансного преступления в Бобруйске или как мужчины знакомятся с женщинами в ночных заведениях? Эксперимент СТВ

Юрий Прокопенко:
Как-то пока девушки не клюют. Но вот вышли две, вроде бы симпатичные. Попробую еще раз, попытка не пытка.

По следам резонансного преступления в Бобруйске или как мужчины знакомятся с женщинами в ночных заведениях? Эксперимент СТВ

Фразы типа «вашей маме зять не нужен» или «а вы случайно солнцем не подрабатываете» – гарантированный провал. Наш способ – легенда одинокого предпринимателя, приехавшего из ближнего зарубежья по делам в командировку. Грустная история о неразделенной любви, желании все забыть и начать сначала. Благо, деньги есть.

По следам резонансного преступления в Бобруйске или как мужчины знакомятся с женщинами в ночных заведениях? Эксперимент СТВ

Перед Юлей, которая тоже не поддалась на соблазн, пришлось раскрыть карты. Потому и согласилась объяснить мотивы отказа.

По следам резонансного преступления в Бобруйске или как мужчины знакомятся с женщинами в ночных заведениях? Эксперимент СТВ

Юрий Прокопенко:
Юля, когда отдыхаете в ресторане, на дискотеке, как часто к вам подходят мужчины, знакомятся и потом предлагают поехать домой?

Юлия:
Подходят постоянно и предлагают. Я не иду, конечно. Я иду не «снимать» мужчин, а просто отдыхать, а потом вернуться домой.

Но все нам в эту ночь улыбнулась удача. А точнее, девушка по имени Ольга. Алкоголь в голове и цветок розы в руке стали решающими аргументами.

По следам резонансного преступления в Бобруйске или как мужчины знакомятся с женщинами в ночных заведениях? Эксперимент СТВ

Юрий Прокопенко:
Может быть, ко мне?

Ольга:
Нет.

Юрий Прокопенко:
К вам?

Ольга:
Да.

По следам резонансного преступления в Бобруйске или как мужчины знакомятся с женщинами в ночных заведениях? Эксперимент СТВ

Юрий Прокопенко:
Оль, спасибо большое за согласие. Вы мне тоже очень понравились. Но я на работе, а еще и женат. Советую вам отдыхать дома. Лицо мы ваше не снимаем. Спокойной ночи.

По следам резонансного преступления в Бобруйске или как мужчины знакомятся с женщинами в ночных заведениях? Эксперимент СТВ

На месте корреспондента СТВ вполне мог оказаться другой мужчина. И совсем другое продолжение истории. Ольга села в такси и уехала домой. Мы проконтролировали.

По следам резонансного преступления в Бобруйске или как мужчины знакомятся с женщинами в ночных заведениях? Эксперимент СТВ

По следам резонансного преступления в Бобруйске или как мужчины знакомятся с женщинами в ночных заведениях? Эксперимент СТВ

Юрий Прокопенко:
На часах половина пятого. Рассвет уж близок. Ночная жизнь в городе останавливается. Бары, рестораны, дискотеки пустеют. Кто ищет, тот найдет. К сожалению, этой поговоркой можно подытожить наш эксперимент.

По следам резонансного преступления в Бобруйске или как мужчины знакомятся с женщинами в ночных заведениях? Эксперимент СТВ

 
Теги: знакомства, Новости
 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На прошлой неделе белорусов потрясла новость о жестоком убийстве двух девушек в Бобруйске, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  Трагедия...
 
Новости дня
Новости разные
 
30-дневный безвиз: какие он даст преимущества и насколько вырастет поток туристов? Интервью с Филиппом Гулым
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.07.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.07.2018
Полесская правда
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика