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По следам резонансного преступления в Бобруйске или как мужчины знакомятся с женщинами в ночных заведениях? Эксперимент СТВ
Новости Беларуси. На прошлой неделе белорусов потрясла новость о жестоком убийстве двух девушек в Бобруйске, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Трагедия произошла 20 июля. 36-летний ранее неоднократно судимый мужчина познакомился в баре с двумя местными жительницами, пригласил их домой. В квартире одну он убил ножом, вторую – молотком. Девушки смогли дозвониться в милицию, но неверно назвали адрес, поэтому предотвратить преступление не удалось. Подозреваемый сейчас находится под стражей.
Почему девушки решили отправиться ночью домой к незнакомому мужчине, мы точно не узнаем. В мотивах преступления предстоит разобраться следователям. Ну а нам, журналистам, ничего не остается, как констатировать факт. И попытаться выяснить, какая она – ночная жизнь райцентра.
Юрий Прокопенко, корреспондент:
Задача отдает авантюрой – познакомиться с девушками и продолжить общение в домашней обстановке.
Молодежь тусуется возле ночного клуба, но внутрь не заходит. По слухам, сегодня здесь хорошо отдохнуть не получится. Идем в другое место.
Юрий Прокопенко:
Живая музыка, полумрак – все располагает к приятному общению. С помощью бутылочки шампанского удается познакомиться с очаровательными девушками, но дальше разговоров дело не идет. Судя по всему, наш оператор оказался замечен.
А здесь мы уже стали свидетелями мужских разборок. Кавалеры не поделили даму. Конфликт интересов решает ОМОН. За ночь наряд приезжал сюда дважды.
Теперь ночь обещает быть томной, но уже за дверьми ресторана. Внутрь нам больше нельзя.
Юрий Прокопенко:
Фразы типа «вашей маме зять не нужен» или «а вы случайно солнцем не подрабатываете» – гарантированный провал. Наш способ – легенда одинокого предпринимателя, приехавшего из ближнего зарубежья по делам в командировку. Грустная история о неразделенной любви, желании все забыть и начать сначала. Благо, деньги есть.
Перед Юлей, которая тоже не поддалась на соблазн, пришлось раскрыть карты. Потому и согласилась объяснить мотивы отказа.
Юрий Прокопенко:
Юлия:
Но все нам в эту ночь улыбнулась удача. А точнее, девушка по имени Ольга. Алкоголь в голове и цветок розы в руке стали решающими аргументами.
Юрий Прокопенко:
Ольга:
Юрий Прокопенко:
Ольга:
Юрий Прокопенко:
На месте корреспондента СТВ вполне мог оказаться другой мужчина. И совсем другое продолжение истории. Ольга села в такси и уехала домой. Мы проконтролировали.
Юрий Прокопенко:
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По следам резонансного преступления в Бобруйске или как мужчины знакомятся с женщинами в ночных заведениях? Эксперимент СТВ
Новости Беларуси. На прошлой неделе белорусов потрясла новость о жестоком убийстве двух девушек в Бобруйске, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Трагедия...
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