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30-дневный безвиз: какие он даст преимущества и насколько вырастет поток туристов? Интервью с Филиппом Гулым

29.07.2018 20:08 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Новость, которую долго ждали: срок безвизового пребывания иностранцев в нашей стране увеличен до 30 дней, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Главное условие осталось прежним: въезжать и выезжать они должны через Национальный аэропорт Минск. Безвизом могут воспользоваться граждане 74 государств, плюс стран, с которыми Беларусь ранее заключила соглашения о взаимной отмене виз.

Какие преимущества сулит такое решение? Насколько может вырасти туристический поток? Чем Беларусь привлекает иностранца? Об этом и не только мы расспросили председателя Республиканского союза туристической индустрии Филиппа Гулого.

Юлия Огнева, СТВ:
Мы сейчас в самом центре Минска. Скажите, начинали бы вы путешествие иностранного гостя, который, может быть, уже приехал на 30 дней, с этого места?

30-дневный безвиз: какие он даст преимущества и насколько вырастет поток туристов? Интервью с Филиппом Гулым

Филипп Гулый, председатель совета Республиканского союза туристической индустрии Беларуси:
Если бы я был дальним туристом, прилетевшим на самолете, конечно. Минск – это ворота, это въезд и выезд. Но если бы я был жителем Польши или Прибалтики, то, возможно, я бы все-таки начал свое путешествие с каких-то наших границ.

Юлия Огнева:
На что рассчитываете в связи с введением 30-дневного безвизового режима?

Филипп Гулый:
Мы получили хорошие, положительные результаты по восьмому указу за предыдущий период. Теперь есть возможность и службы готовы расширить его далее. Поэтому ждем дальнейших положительных результатов, таких как увеличение пребывания в гостинице (дня, соответственно, заработка) и возможности для иностранных туристов выехать дальше за пределы Минска и Minsk area, там в районе 170 километров. То есть развитие придорожной инфраструктуры, активность малого и среднего бизнеса в туристически развитых, брендированных регионах Беларуси уже.

30-дневный безвиз: какие он даст преимущества и насколько вырастет поток туристов? Интервью с Филиппом Гулым

Юлия Огнева:
О какой цифре в плюс может идти речь?

Филипп Гулый:
Здесь, может быть, не столько добавит количество людей – хотя это однозначно будет около 15 %. Но это добавит маржинальности, добавит больше потраченного чека в Республике Беларусь.

Юлия Огнева:
Сначала 5-дневный безвизовый режим, теперь 30-дневный. Что еще нужно сделать для того, чтобы привлечь максимальное количество туристов?

30-дневный безвиз: какие он даст преимущества и насколько вырастет поток туристов? Интервью с Филиппом Гулым

Филипп Гулый:
Для начала нужно научиться работать уже с этим. Сейчас в Администрации Президента лежит на согласовании документ об отсутствии регистрации до 10 дней. Это очень важный шаг и ОГИМ к этому серьезно готовился. У нас недостаточное количество современных образовательных систем и механизмов для сервиса. Не самая высокая квалификация у менеджеров туристических компаний, водителей, полевых инструкторов, аниматоров, сотрудников ресторанов и гостиниц. Этого не хватает. Не значит плохо, но этого нужно больше.

Мы очень ждем в скорейшее время и хотели бы инициировать объединение двух безвизовых регионов – Гродно и Бреста. Это прекрасное кольцо способствовало бы прибалтийским и скандинавским, польским и западноевропейским туристам – возможность заезжать в Брест и выезжать из нашей республики из Гродно. Мы бы хотели в качестве эксперимента видеть разрешение для организованных туристических групп, потому что в отличие от индивидуальных туристов, эти путешествия планируются на год вперед.

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30-дневный безвиз: какие он даст преимущества и насколько вырастет поток туристов? Интервью с Филиппом Гулым

Юлия Огнева:
Сейчас много звучит тема о том, что вот это увеличение до 30 дней безвизового срока в большей степени поспособствует развитию медицинского туризма. Как по-вашему, так ли это?

Филипп Гулый:
30 дней – это более чем. Ведь все мы знаем, что 21 день – это самый полный цикл, который может быть. Поэтому я бы резюмировал так: это даст (и уже дало) серьезные условия для развития.

Все виды туризма развиваются естественно, согласно спросу на них. Беларуси нужно концентрироваться на конкретных рынках, на конкретных туристических потоках. И в зависимости от интересов и спросов этих потоков под них формировать продукт.

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30-дневный безвиз: какие он даст преимущества и насколько вырастет поток туристов? Интервью с Филиппом Гулым

Юлия Огнева:
Чем вы завлекаете туристов в Беларусь? Что вы о ней рассказываете?

Филипп Гулый:
С профессиональной точки зрения и с точки зрения потребителя это два разных вопроса. С профессиональной точки зрения мы заманиваем лишь одним: это новое направление. В чем выигрыш нашей страны? Она новая, она никогда не была нигде широко представлена. Многие люди уже побывали везде и не по одному разу.

Что касается туриста, то здесь подход очень дифференцированный. Если жители из южной части нашей планеты – конечно, лес, природа и все, что с этим связано. Но в сыром виде это тоже не подходит. Не хватает инфраструктуры для активного туризма – байдарочных станций, велопоходов – инфраструктуры, которая была бы гарантированной, сборной, понятной, очень хорошо и информативно описанной. Но все это должно развиваться планомерно.

И вот эти 30 дней, а до этого 5 дней и вообще восьмой указ говорит о том, что правительство и высшее руководство нашей страны делает очень выгодные и полезные шаги для нашей страны.

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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Новости Беларуси. Новость, которую долго ждали: срок безвизового пребывания иностранцев в нашей стране увеличен до 30 дней, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. ...
 
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