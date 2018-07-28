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30-дневный безвиз: какие он даст преимущества и насколько вырастет поток туристов? Интервью с Филиппом Гулым
Новости Беларуси. Новость, которую долго ждали: срок безвизового пребывания иностранцев в нашей стране увеличен до 30 дней, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Главное условие осталось прежним: въезжать и выезжать они должны через Национальный аэропорт Минск. Безвизом могут воспользоваться граждане 74 государств, плюс стран, с которыми Беларусь ранее заключила соглашения о взаимной отмене виз.
Какие преимущества сулит такое решение? Насколько может вырасти туристический поток? Чем Беларусь привлекает иностранца? Об этом и не только мы расспросили председателя Республиканского союза туристической индустрии Филиппа Гулого.
Юлия Огнева, СТВ:
Филипп Гулый, председатель совета Республиканского союза туристической индустрии Беларуси:
Юлия Огнева:
Филипп Гулый:
Юлия Огнева:
Филипп Гулый:
Юлия Огнева:
Филипп Гулый:
Мы очень ждем в скорейшее время и хотели бы инициировать объединение двух безвизовых регионов – Гродно и Бреста. Это прекрасное кольцо способствовало бы прибалтийским и скандинавским, польским и западноевропейским туристам – возможность заезжать в Брест и выезжать из нашей республики из Гродно. Мы бы хотели в качестве эксперимента видеть разрешение для организованных туристических групп, потому что в отличие от индивидуальных туристов, эти путешествия планируются на год вперед.
Юлия Огнева:
Филипп Гулый:
Все виды туризма развиваются естественно, согласно спросу на них. Беларуси нужно концентрироваться на конкретных рынках, на конкретных туристических потоках. И в зависимости от интересов и спросов этих потоков под них формировать продукт.
Юлия Огнева:
Филипп Гулый:
Что касается туриста, то здесь подход очень дифференцированный. Если жители из южной части нашей планеты – конечно, лес, природа и все, что с этим связано. Но в сыром виде это тоже не подходит. Не хватает инфраструктуры для активного туризма – байдарочных станций, велопоходов – инфраструктуры, которая была бы гарантированной, сборной, понятной, очень хорошо и информативно описанной. Но все это должно развиваться планомерно.
И вот эти 30 дней, а до этого 5 дней и вообще восьмой указ говорит о том, что правительство и высшее руководство нашей страны делает очень выгодные и полезные шаги для нашей страны.
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30-дневный безвиз: какие он даст преимущества и насколько вырастет поток туристов? Интервью с Филиппом Гулым
Новости Беларуси. Новость, которую долго ждали: срок безвизового пребывания иностранцев в нашей стране увеличен до 30 дней, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. ...
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