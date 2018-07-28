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Почему туристический бренд важен для белорусов? Мнение председателя Республиканского союза туристической индустрии

29.07.2018 20:06 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Почему туристический бренд важен для нас самих? Об этом в интервью программе «Неделя» мы спросили председателя Республиканского союза туристической индустрии Филиппа Гулого.

Юлия Огнева, СТВ:
Насколько важно создание туристического бренда?

Почему туристический бренд важен для белорусов? Мнение председателя Республиканского союза туристической индустрии

Филипп Гулый, председатель совета Республиканского союза туристической индустрии Беларуси:
Бренд важен очень. Но, на мой взгляд (выскажу субъективное мнение), бренд важен для нас, для белорусов. То есть этот значок, этот слоган должны любить мы. Благодаря нашим естественным василькам, узорам семантическим, которые есть и на государственном флаге, и на вышиванке. Мы его уже любим, ведь все носят эту символику.

Почему туристический бренд важен для белорусов? Мнение председателя Республиканского союза туристической индустрии

Юлия Огнева:
То есть выдумывать ничего не надо?

Филипп Гулый:
Все равно стилисты, специалисты, которые работают в министерствах, должны учесть определенные нюансы, как-то правильно поставить именно вот этот василек. Но в таком широком понимании семантический узор уже существует. А что касается слогана, тут, наверное, специалисты должны поработать, вынести на всеобщее обозрение какие-то словосочетания красивые, и мы должны понять, что у нас тут за таямницы или «Беларусь – страна для жизни», или еще что-то такое.

Полный текст интервью с председателем Республиканского союза туристической индустрии здесь.

 
 
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Новости Беларуси. Почему туристический бренд важен для нас самих? Об этом в интервью программе «Неделя» мы спросили председателя Республиканского союза...
 
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