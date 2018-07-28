|
Почему туристический бренд важен для белорусов? Мнение председателя Республиканского союза туристической индустрии
Новости Беларуси. Почему туристический бренд важен для нас самих? Об этом в интервью программе «Неделя» мы спросили председателя Республиканского союза туристической индустрии Филиппа Гулого.
Юлия Огнева, СТВ:
Филипп Гулый, председатель совета Республиканского союза туристической индустрии Беларуси:
Юлия Огнева:
Филипп Гулый:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Почему туристический бренд важен для белорусов? Мнение председателя Республиканского союза туристической индустрии
Новости Беларуси. Почему туристический бренд важен для нас самих? Об этом в интервью программе «Неделя» мы спросили председателя Республиканского союза...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)