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Когда в Беларуси появятся лоукосты? Рассказывает председатель Республиканского союза туристической индустрии
Новости Беларуси. Скоро ли в Беларуси начнут летать лоукосты? Об этом в интервью программе «Неделя» мы спросили председателя Республиканского союза туристической индустрии Филиппа Гулого.
Юлия Огнева, СТВ:
Филипп Гулый, председатель совета Республиканского союза туристической индустрии Беларуси:
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Когда в Беларуси появятся лоукосты? Рассказывает председатель Республиканского союза туристической индустрии
Новости Беларуси. Скоро ли в Беларуси начнут летать лоукосты? Об этом в интервью программе «Неделя» мы спросили председателя Республиканского союза туристической...
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