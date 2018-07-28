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Все перспективы семейного очага в доме: основные преимущества индивидуального строительства на примере Брестской области
Новости Беларуси. Индивидуальное жилье строится, но пока далеко не в тех объемах, на которые рассчитывали. Среди городов, которые можно брать в пример, Брест, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
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Именно поэтому там не неделе собрались представители министерств экономического блока, местные органы власти, руководители предприятий, чтобы посмотреть, что уже сделано, и обсудить, в каком направлении двигаться дальше.
Еще с десяток лет назад здесь было чистое поле. Сегодня аккуратная индивидуальная застройка, больше 300 домов. Высокая цена участка на самой окраине Бреста людей не смутила. Главное – трасса неподалеку, да и все блага в виде коммуникаций – канализация, газ и вода – тоже есть.
А еще планируют построить в шаговой доступности школу и детский сад. Валентина Севрюкова, пока строится основной дом, живет в небольшом по соседству. Но неудобства временные.
Валентина Севрюкова, жительница Бреста:
Довольны новым микрорайоном и соседи. Коттедж на 150 квадратных метров построили с господдержкой как многодетная семья. Переехали 4 года назад. Нина Сосидко вместе с супругом здесь частые гости – присматривают за внуками. Сами живут в многоэтажке, но душа пенсионеров требует простора.
Нина Сосидко, жительница Бреста:
Лев Сосидко, житель Бреста:
В Брестской области примерно половина вводимых за год квадратных метров – это индивидуальное жилье. Цифры на порядок выше, чем в других регионах, и уже не первый год сравнимы с европейскими. В странах с развитой экономикой этот показатель ниже 50 % никогда не падает.
Сергей Лободинский, председатель комитета по архитектуре и строительству Брестского облисполкома:
Несмотря на дефицит земельных участков, в городе продолжают разрабатываться новые кварталы застройки.
Петр Бутрим, корреспондент:
Стоимость квадратного метра жилья в многоквартирном доме с господдержкой – до 900 рублей, в индивидуальном – в 1,5 раза выше. Жить подальше от городской суеты стремится большинство. Однако раскошелиться готов далеко не каждый, да и участков в городе на всех не хватит. В приоритете – многодетные семьи.
Галина Лахмицкая, жительница Бреста:
Галина Лахмицкая – мать пятерых детей. В новом микрорайоне со всем необходимым набором благ вместе с мужем обжились быстро. Разницу с тесной квартирой, кажется, успели почувствовать все. Для большой семьи условий лучше не придумать.
Галина Лахмицкая:
Все преимущества семейного гнезда не в квартире, а в доме очевидны. Интерес к собственному жилью у белорусов повышается. А это значит, что объемы строительства на западный манер со временем будут только расти.
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Все перспективы семейного очага в доме: основные преимущества индивидуального строительства на примере Брестской области
Новости Беларуси. Индивидуальное жилье строится, но пока далеко не в тех объемах, на которые рассчитывали. Среди городов, которые можно брать в пример,...
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