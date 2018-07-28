Отдых в Казахстане

Если вам хочется отдыха, смены обстановки, попросту развеять скуку без тысячных столпотворений иных туристов, то для этого превосходно подойдет Казахстан.

Как известно, Республика Казахстан находится на 9 месте в мире по размеру территории. Страна растянулась с востока на запад на 3 тыс. км, с юга на север на 1,7 тыс. км. Географические особенности обуславливают огромное значение авиатранспорта для республики. Помимо этого, здесь вакантна должность менеджера по туризму . Между тем, Казахстан изобилует уютными, теплыми и солнечными местечками, которые превосходно подходят для проведения курортного отдыха в летнее время, в частности, на побережье Каспия, на Балхаше, Алаколе, Капчагае, Бухтарминском водохранилище — в отличных санаториях, домах отдыха, с подобающими развлечениями.

Любителям активного отдыха в Казахстане понравится природа страны, ее главное и несметное богатство. На расстоянии порядка двухсот километров от города Алматы, старой столицы республики, располагается живописный Чарынский каньон, ставший национальным парком с развитой туристической инфраструктурой, где возможно взять в аренду бунгало, насладиться национальной казахской кухней, пройти по живописным туристическим маршрутам.

Наряду с этим, возможно приобретение тура выходного дня, дабы увидеть и просмотреть местные красоты в режиме «экспресс». Большинство подобных туров берут старт в столице РК – Астане.

В число туристических достопримечательностей республики также стоит отнести озеро Каинды (Алматинская область), весьма популярное из-за поднимающихся из водоема гигантских елей.

В юго-западной части РК располагается высыхающий Арал – гигантское соленое озеро. Об экологической катастрофе Аральского моря много рассказывалось в прессе, документальных и художественных фильмах. Кстати, здесь снималась кинокартина «Игла», в которой главную роль сыграл культовый музыкант Виктор Цой.

Казахстан славится не только своей уникальной природой, но и чудесными творениями рук человеческих – неподалеку от Алматы находится урочище Тамгалы-Тас со скальными изображениями буддийских надписей и петроглифов, включая уникальные изображения Будды Шакьямуни.

Это лишь толика всех достопримечательностей Казахстана, которые интересуют не только местных жителей, но и путешественников из всех государств постсоветского пространства. Благодаря тому, что почти все казахстанцы превосходно владеют русским языком, проблем языкового барьера, в частности, у белорусских туристов, не возникает. На информационных табличках, вывесках, дорожных знаках надписи нередко дублируются на русский язык.