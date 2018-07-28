Накормить Европу

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В Бельгии в эти выходные прошла сельскохозяйственная выставка под говорящим названием – «Кто накормит наши города завтра?». Разумеется, показывают не только продукцию, но и сельхозтехнику. Оказалось, что белорусскими брендами в Брюсселе весьма интересуются. Руководитель Европейского бюро ОНТ Руслан Поддубский – с подробностями.

Металлическую табличку со своим именем Михель Беккен выковал сам – он настоящий бельгийский фермер. Родился в семье земледельца, и уже в 10 лет помогал отцу в поле. О земле и о том, как на ней нужно работать, он, конечно, знает всё. И щедро делится этой информацией.

Его агробизнес – это не только посев и сбор урожая, он занимается продажей и обслуживанием техники. Беккен первый и пока единственный дилер белорусских тракторов в Бельгии.

Михель Беккен, фермер (Бельгия): «Время не стоит на месте, развиваются технологии. Молодые фермеры хотят, чтобы всё работало просто, нажатием одной кнопки. Я человек опытный и знаю: на земле это невозможно. Трактор «Беларус» – это надёжность и простота. Конечно, всё должно работать идеально, европейский фермер капризный. Посмотрите вокруг – какая конкуренция!»

Действительно, конкуренция зашкаливает. Выставка в небольшом бельгийском городе Либрамон раскинулась на несколько километров. Компании, которые хоть что-то могут предложить земледельцу, обязательно пытаются арендовать себе хоть небольшой участок под экспозицию.

Семьи с детьми, молодёжь и люди в возрасте ищут здесь развлечения – посмотреть на настоящую корриду, посидеть в кабине настоящего трактора-великана или съесть бургер на свежем воздухе. Деловые люди используют каждую минуту, чтобы завязать связи.

Сельхозпроизводители знают – спрос и цена на продовольствие в мире растёт, климат приносит неприятные сюрпризы, рынок аграрной техники становится шире. В эту сферу приходят новые страны – конкурировать всё сложнее. МТЗ и «Гомсельмаш» в этом году представляют Беларусь техникой, активно изучают европейский рынок их партнёры.

Европейский рынок, который жёстко защищён пошлинами и техническими требованиями, является одним из самых сложных для отечественных производителей. Чтобы соответствовать требованиям, МТЗ приходится порой переделывать большую часть поставляемого трактора.

К тому же, крупные мировые производители техники имеют от 10 до 15 дилеров в странах Евросоюза. И всё же белорусы не сдаются.

Белорусы встречают главу правительства Валлонии – одного из влиятельнейших чиновников Бельгии. Он здесь не просто для того, чтобы отдать дань протоколу, он – бывший министр сельского хозяйства. Но, к своему стыду (выразился именно так), впервые знакомится с белорусской техникой.