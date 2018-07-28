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В Кирово впервые за 19 лет служил архиепископ
29.07.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Сегодня, 29 июля 2018 года, в день памяти святых отцов шести Вселенских соборов, в храме Покрова Пресвятой Богородицы агрогородка Кирово Жлобинского района архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан совершил Божественную литургию – впервые за 19 лет с момента возрождения данного прихода.
Кировчане тщательно готовились к приезду гостей из Гомеля, проведя на территории храма не один субботник, и были вознаграждены благословением правящего архиерея.
Архиепископу Стефану в этот день сослужили секретарь Гомельской епархии протоиерей Георгий Алампиев, настоятель прихода протоиерей Павел Бондарчук и духовенство епархии.
По окончании богослужения владыка поздравил причастников с принятием Святых Христовых Таин, обратился к верующим с проповедью и в память об этом дне раздал им иконки.
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Николай ШУКАНОВ.
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Сегодня, 29 июля 2018 года, в день памяти святых отцов шести Вселенских соборов, в храме Покрова Пресвятой Богородицы агрогородка Кирово Жлобинского...
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