В Кирово впервые за 19 лет служил архиепископ

Сегодня, 29 июля 2018 года, в день памяти святых отцов шести Вселенских соборов, в храме Покрова Пресвятой Богородицы агрогородка Кирово Жлобинского района архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан совершил Божественную литургию – впервые за 19 лет с момента возрождения данного прихода.

Кировчане тщательно готовились к приезду гостей из Гомеля, проведя на территории храма не один субботник, и были вознаграждены благословением правящего архиерея.

Архиепископу Стефану в этот день сослужили секретарь Гомельской епархии протоиерей Георгий Алампиев, настоятель прихода протоиерей Павел Бондарчук и духовенство епархии.

По окончании богослужения владыка поздравил причастников с принятием Святых Христовых Таин, обратился к верующим с проповедью и в память об этом дне раздал им иконки.

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Николай ШУКАНОВ.



