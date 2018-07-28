Калинин: строительство жилья в Минске и областных центрах необходимо сократить вдвое

Сократить строительство жилья в столице и развивать города-спутники — такие задачи в самое ближайшее время будут обсуждаться в правительстве. Об этом в эфире телеканала СТВ рассказал заместитель премьер-министра Анатолий Калинин.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Мы видим, что нужно как минимум вдвое сократить жилищное строительство многоэтажных домов в Минске и в областных центрах. С таким предложением мы будем выходить в правительство и обсуждать эти решения, — заявил Калинин, отметив, что сейчас в столице проживает 20% населения страны.

Соответственно, отметил вице-премьер, будут развиваться города-спутники. Объемы строительства в них будут увеличены как минимум в 4−5 раз.

— Безусловно, мы находим новые формы условий кредитования. Первый проект — Смолевичи. В городе-спутнике мы предлагаем кредитоваться и строиться жителям, пока один дом, на условиях 240-го указа. То есть по льготному кредитованию.

Еще одним сдерживающим фактором притока населения в крупные города является строительство в них промышленных производственных объектов.

— Это нужно расселять. Пока мы будем разрешать строить в Минске и в областных центрах, в район никто не поедет. Поэтому это тоже новое предложение.

Что касается конкретно столицы, то, по словам Калинина, Минск должен расселяться между первым и вторым кольцом инфраструктурным.

— И мы видим, что Минск ожидает большая проблема с выделением земельных участков уже застройщикам. При том что порядка 3 миллионов у нас незавершенного строительства, и в том числе 2,3 миллиона метров квадратных незавершенного только в Минске.

То есть этот процесс бесконечный, почему я и говорю, что в следующем году в программе 2019−2020 года мы должны сократить объемы строительства в столице и областных центрах.

Вице-премьер заявил, что в планах правительства в строительстве к 2020 году выйти на уровень 5 миллионов метров квадратных жилья в год.

— Построить в Минске могут только для многодетных семей, ну и коммерческое жилье, опять же, с ограниченными объемами и возможностями, — еще раз подчеркнул он.