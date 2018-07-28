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СМИ Британии заявили, что за отравлением Скрипалей стоят две группы из РФ
Скотланд-Ярд опасается, что флакон из-под отравившего Скрипалей «Новичка» может до сих пор находиться в Великобритании.
Как сообщает британское издание The Mirror со ссылкой на неназванный источник, в настоящее время антитеррористическое подразделение Скотланд-Ярда рассматривает в качестве основной версию отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, согласно которой к данному преступлению причастны две группы из России.
Следователи предполагают, что первая группа доставила нервно-паралитическое вещество «Новичок» в Великобританию, а другая осуществила отравление.
При этом отмечается, что емкость, в которой содержался яд, отравивший Скрипалей, не мог быть тем же флаконом, который в июне обнаружили жители Эймсбери Чарльз Роули и Дон Стерджес. Кроме того, по данным издания, купить такой пузырек «можно только в России».
Полиция опасается, что опасный для здоровья граждан флакон из-под «Новичка» может до сих пор находиться в Великобритании,
Напомним, покушение на жизни бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию было совершено в начале марта 2018 года в британском городе Солсбери.
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Скотланд-Ярд опасается, что флакон из-под отравившего Скрипалей «Новичка» может до сих пор находиться в Великобритании.
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