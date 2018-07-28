СМИ Британии заявили, что за отравлением Скрипалей стоят две группы из РФ

Как сообщает британское издание The Mirror со ссылкой на неназванный источник, в настоящее время антитеррористическое подразделение Скотланд-Ярда рассматривает в качестве основной версию отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, согласно которой к данному преступлению причастны две группы из России.





Следователи предполагают, что первая группа доставила нервно-паралитическое вещество «Новичок» в Великобританию, а другая осуществила отравление.





При этом отмечается, что емкость, в которой содержался яд, отравивший Скрипалей, не мог быть тем же флаконом, который в июне обнаружили жители Эймсбери Чарльз Роули и Дон Стерджес. Кроме того, по данным издания, купить такой пузырек «можно только в России».





пишет sobesednik.ru Полиция опасается, что опасный для здоровья граждан флакон из-под «Новичка» может до сих пор находиться в Великобритании,sobesednik.ru





Напомним, покушение на жизни бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию было совершено в начале марта 2018 года в британском городе Солсбери.







