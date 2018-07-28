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Урожай зерновых в этом году будет меньше прошлогоднего. По урожайности Беларусь отстала от Литвы и Украины
Судя по первым сообщениям, урожай зерновых в этом году будет хуже, чем в прошлом. Так, на первых обмолоченных 28% полей Минщины урожайность составила 30,4 ц/га. Для сравнения — в прошлом году, по данным Белстата, средняя урожайность на Минщине была 34,9 ц/га, т.е. в этом году она почти на 15% меньше.
Общий объем зерновых и зернобобовых в 2017 году, по данным Белстата, составил 7,99 млн тонн.
На урожай оказывает влияние погода. В этом году жаркий и сухой май негативно повлиял на урожайность зерновых культур. Особенно пострадал от засухи юг Беларуси,
В 2017 году в Беларуси средняя урожайность зерновых составила 33,2 ц/га. Для сравнения: в Украине в том же году она была 42,3 ц/га, в Литве — 40 ц/га, в Польше — 42 ц/га.
Литва в 2017 году собрала 6,3 млн тонн зерновых. В этом году наши соседи прогнозируют урожай ниже на 13%. Все страны региона сильно улучшили агротехнику и урожайность за последние годы. Так, в период 1990—1995 в Польше урожайность зерновых составляла 23…31 ц/га, в Литве — 18…21 ц/га, в Украине — 25…33 ц/га, в Беларуси — 21…28 ц/га.
В то же время за последние 5 лет, в 2012—2017, средняя урожайность в Литве составляла 35…46 ц/га, в Украине — 32…47 ц/га, в Польше — 37…43 ц/га, а в Беларуси — 30…37 ц/га (в разные годы цифры отличались в зависимости от климатических условий).
В трех наших странах-соседках сельское хозяйство — в частных руках. В Беларуси оно остается под контролем государства и имеет важное значение для пропаганды.
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Урожай зерновых в этом году будет меньше прошлогоднего. По урожайности Беларусь отстала от Литвы и Украины
Судя по первым сообщениям, урожай зерновых в этом году будет хуже, чем в прошлом. Так, на первых обмолоченных 28% полей Минщины урожайность составила 30,4 ц/га. Для...
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