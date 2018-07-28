Урожай зерновых в этом году будет меньше прошлогоднего. По урожайности Беларусь отстала от Литвы и Украины









Общий объем зерновых и зернобобовых в 2017 году, по данным Белстата, составил 7,99 млн тонн.





отмечает Наша нива. На урожай оказывает влияние погода. В этом году жаркий и сухой май негативно повлиял на урожайность зерновых культур. Особенно пострадал от засухи юг Беларуси,Наша нива.





В 2017 году в Беларуси средняя урожайность зерновых составила 33,2 ц/га. Для сравнения: в Украине в том же году она была 42,3 ц/га, в Литве — 40 ц/га, в Польше — 42 ц/га.





Литва в 2017 году собрала 6,3 млн тонн зерновых. В этом году наши соседи прогнозируют урожай ниже на 13%. Все страны региона сильно улучшили агротехнику и урожайность за последние годы. Так, в период 1990—1995 в Польше урожайность зерновых составляла 23…31 ц/га, в Литве — 18…21 ц/га, в Украине — 25…33 ц/га, в Беларуси — 21…28 ц/га.





В то же время за последние 5 лет, в 2012—2017, средняя урожайность в Литве составляла 35…46 ц/га, в Украине — 32…47 ц/га, в Польше — 37…43 ц/га, а в Беларуси — 30…37 ц/га (в разные годы цифры отличались в зависимости от климатических условий).





В трех наших странах-соседках сельское хозяйство — в частных руках. В Беларуси оно остается под контролем государства и имеет важное значение для пропаганды.



