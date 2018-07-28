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Экспертное мнение

29.07.2018 22:06 — Разное | ОНТ  
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Пять лет назад в Беларуси был реализован совершенно новый подход к работе судебных экспертов. Их выделили в совершенно отдельный и независимый Государственный комитет судебных экспертиз.

Объективность получения улик и скорость самих экспертиз увеличилась в несколько раз. А благодаря новым технологиям раскрыты сотни преступлений, совершенных много лет назад. Глава ведомства Андрей Швед показал нам работу нескольких лабораторий. И мы убедились в том, что у преступника в Беларуси практически не остаётся шансов быть не пойманным.

Подробности – в видео.

 
 
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​Пять лет назад в Беларуси был реализован совершенно новый подход к работе судебных экспертов. Их выделили в совершенно отдельный и независимый Государственный...
 
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